Студент выступил с антисемитскими угрозами. Университет в штате Нью-Йорк отменил занятия

Правительство США предупредило, что из-за войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС число антисемитских и исламофобских инцидентов в Соединенных Штатах растет.

По информации, предоставленной Министерством юстиции США, 21-летний Патрик Дай разместил на университетском дискуссионном форуме призыв "убивать евреев" и выразил готовность устроить стрельбу в столовой.

"В другом посте Дай угрожал зарезать и перерезать глотки всем еврейским мужчинам, которых он увидит в кампусе, изнасиловать и сбросить всех еврейских женщин со скалы, а также обезглавить всех еврейских младенцев", - говорится в заявлении Министерства юстиции США. Также говорится, что Дай угрожал застрелить студента-еврея на территории кампуса.

Он был арестован во вторник, 31 октября, по обвинению в угрозе убить или ранить другого человека.

"В Корнельском университете мы не потерпим антисемитизма; более того, мы не потерпим ненависти любого рода, включая расизм или исламофобию", - заявила в четверг президент университета Марта Поллак.

Генеральный прокурор США заявил, что угрозы в адрес еврейской, мусульманской и арабской общин в США значительно возросли.

После ареста Дая ректоры девяти израильских университетов в открытом письме своим американским коллегам заявили, что многие кампусы США стали "рассадниками антиизраильских и антисемитских настроений, подогреваемых во многом наивным и предвзятым пониманием конфликта".

В Гарварде, Стэнфорде и Нью-Йоркском университетах разногласия между студентами, преподавателями и администрацией переросли в вирусные дебаты в социальных сетях.