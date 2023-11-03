Как преступники и нарушители санкций используют лазейку в законодательстве Великобритании

Несмотря на это, правительство не распространило на все партнерства с ограниченной ответственностью действие закона, требующего от компаний указывать лиц, реально контролирующих их деятельность, – так называемых «персон, обладающих значительным контролем».

Контекст Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Чиновник Министерства по делам бизнеса Кевин Холлинрейк отверг опасения по поводу лазейки в законодательстве, заявив в Палате общин, что «партнерства с ограниченной ответственностью не могут владеть недвижимостью или активами от своего имени».

Однако наше расследование показало, что Alpha Consulting помогла создать партнерства с ограниченной ответственностью, которые использовались для приобретения активов и сокрытия их владельцев, включая нефтяной танкер Delfi, потерпевший крушение в 2019 году, что вызвало загрязнение украинского побережья.

В ходе расследования власти обнаружили документы, согласно которым владельцем танкера было базирующееся в Кардиффе товарищество с ограниченной ответственностью под названием Mister Drake PC.

Как и многие другие фирмы, которые Alpha Consulting помогала создавать, это товарищество частично принадлежало резиденту Сейшельских островов, обозначенному в бумагах как Лютер Денис. На первый взгляд он выглядел как процветающий предприниматель: Денис числится генеральным партнером 184 британских товариществ с ограниченной ответственностью.

Танкер Delfi Фото: Getty Images