Суд в РФ продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей драматургу Светлане Петрийчук и режиссеру Жене Беркович, арестованным по уголовному делу об "оправдании терроризма", сообщил в четверг, 2 ноября, Telegram-канал "Адвокаты Pro людей", который вел трансляцию заседания суда.

Следователь требовал продлить арест Петрийчук и Беркович на два месяца и семь суток (до 10 января), поскольку, как было заявлено, следствию необходимо "закончить сложные экспертизы, допросить свидетелей". Суд удовлетворил это требование.

Дело против Петрийчук и Беркович

Уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию к участникам "Тридевятого государства".