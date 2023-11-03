Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину

В том, что ситуация получила именно такое развитие, немецкий эксперт обвиняет прежде всего Запад - из-за его недостаточной военной поддержки Киева. "Наибольшие проблемы заключаются в том, что мы слишком поздно вооружили Украину и не имели достаточно времени, чтобы научить персонал пользоваться не только отдельными видами оружия, но и многими системами одновременно", - отмечает он.

Зеленский "обманывает себя"?

Ранее в украинском сегменте интернета и соцсетей широко обсуждалась статья американского журналиста Саймона Шустера для Time. Шустер наблюдал за, по его мнению, не слишком удачным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, а после посетил Украину, где пообщался и с ним, и с его окружением. "Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто", - цитирует журналист в своей статье слова Зеленского. В то же время он констатирует: во время поездок тот ощущает, что интерес к войне в мире ослаб, так же как и уровень международной поддержки Украины. Тем не менее убеждения Зеленского не изменились, "он не намерен сдаваться в борьбе или просить о каком-либо виде мира", констатирует Шустер. Однако, ссылаясь на слова источника в команде президента Украины, журналист утверждает, что там существует мнение, что Зеленский "обманывает себя".