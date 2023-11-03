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Телеведущий Янис Домбурс повысил голос на Айнара Шлесерса

rus.tvnet.lv
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В социальных сетях распространился фрагмент из передачи "Что происходит в Латвии" (Kas notiek Latvijā) от 1 ноября, где ведущий Янис Домбурс повысил голос на Айнара Шлесерса.

1 ноября программа была посвящена теме правового статуса партнерских отношений. На ней присутствовали министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), а также депутаты Сейма, представляющие политические силы правящей коалиции, Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) и Майрита Лусе ("Прогрессивные"), депутаты от оппозиции Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте"), а также Каспар Залитис от движения Dzīvesbiedri и Каспар Хербстс от движения "Ассоциация "Семья" (Asociācija "Ģimene").

Шлесерс в разговоре был эмоционален и многократно пытался высказаться. Ведущий передачи Домбурс несколько раз обратился к нему, пока наконец не повысил голос: "Господин Шлесерс! Давайте перестанем все время орать!".

Шлесерс возразил, заявив, что ему не дали высказаться, на что Домбурс ответил: "Мы возьмем секундомер [чтобы проверить], сколько вы накричали". Затем Домбурс дал слово Майрите Лусе.

Полную запись передачи можно посмотреть на странице lsm.lv.

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