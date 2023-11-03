Резекненская оппозиция: Барташевич после отстранения хочет отправить в отставку всю думу

Однако нынешняя оппозиция в городской думе считает, что Барташевич и члены его партии хотят добиться ее роспуска. Наследие Барташевича - это многомиллионные долги, неопределенность с выплатой зарплат и пустующий СПА-центр. Но в распоряжении министра охраны среды и регионального развития Инги Берзини говорится не только об этом - в 34-страничном документе перечисляются и другие серьезные и систематические нарушения.

"Мы не можем мириться с безответственным поведением мэра в данном случае. Мы будем следить за развитием ситуации. Если потребуется, мы готовы принять кардинальные решения", - сказала Берзиня, имея в виду рассмотрение в Сейме вопроса о роспуске Резекненской думы в полном составе.

Для этого необходимо дождаться отчета Госконтроля, но события, произошедшие в думе в четверг, дают основания для предположения, что это может произойти раньше. В четверг на заседании Резекненской думы председательствовал Алексей Стец, заместитель мэра и член основанной Барташевичем партии "Вместе для Латвии".

Ни Барташевич, ни остальные шесть депутатов, избранных в думу по списку партии "Согласие", в заседании не участвовали. Стец не стал комментировать отсутствие своих товарищей по партии, которые теперь в основном представляют партию "Вместе для Латвии", а вот депутат Новой консервативной партии Волдемар Платацис сказал, что это ответ думского большинства на решение министра.

Люди на улицах Резекне расходятся во мнениях по поводу отстранения Барташевича. Одни считают это решение необходимым и правильным, другие огорчены, поскольку надеялись, что кризис в городе удастся разрешить без отстранения мэра.