Госполиции удалось задержать объявленного в международный розыск Алвиса Бекетовса

Государственная полиция в Огрском крае задержала Алвиса Бекетовcа, который в свое время был включен в европейский список самых разыскиваемых преступников и осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней.
Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, 31 октября сотрудники полиции в Огрском крае остановили автомобиль Opel Vectra, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения и без прав.
После тщательного анализа информации было установлено, что задержанный водитель - Бекетов 1979 года рождения.
В 2015 году Бекетовc, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней, за что был приговорен к 11 годам лишения свободы. Был выдан европейский ордер на его арест. До настоящего времени Бекетовс уклонялся от отбывания наказания.
В 2021 году он был включен в европейскую кампанию "Самые разыскиваемые преступники", инициированную Европолом и Европейской сетью групп активного поиска преступников.
За вождение в нетрезвом состоянии и без прав возбуждено уголовное дело. Бекетовс будет доставлен в тюрьму.
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