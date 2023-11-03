Госполиции удалось задержать объявленного в международный розыск Алвиса Бекетовса

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, 31 октября сотрудники полиции в Огрском крае остановили автомобиль Opel Vectra, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

После тщательного анализа информации было установлено, что задержанный водитель - Бекетов 1979 года рождения.

В 2015 году Бекетовc, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней, за что был приговорен к 11 годам лишения свободы. Был выдан европейский ордер на его арест. До настоящего времени Бекетовс уклонялся от отбывания наказания.

В 2021 году он был включен в европейскую кампанию "Самые разыскиваемые преступники", инициированную Европолом и Европейской сетью групп активного поиска преступников.

За вождение в нетрезвом состоянии и без прав возбуждено уголовное дело. Бекетовс будет доставлен в тюрьму.