У пары, которую обвинили в насилии над детьми, аннулировали награду "Гордость Латвии"

Обвиняемая пара получил награду "Гордость Латвии" в 2015 году в номинации "Семья". Заявить кандидатов на награду может каждый житель Латвии, а десять лауреатов, получающих награду, ежегодно выбирает жюри. После выбора жюри с лауреатами общается команда организаторов, знакомых с их буднями и совместно готовящихся к торжественной церемонии.

"Обвинения противоречат набору ценностей, которые представляет "Гордость Латвии" и медиа-группа TV3 Group Latvija. Одна из главных целей награды "Гордость Латвии" - выделить истории, которые воплощают в себе самоотверженность и заботу о ближних", - объяснил решение аннулировать награду руководитель коммуникации TV3 Group Latvija Карлис Позняков.

Церемония награждения "Гордость Латвии" за 20 лет стала уважаемой и любимой традицией, призывающей ценить людей, которые своим трудом и самоотверженностью делают Латвию лучше, способствуя позитивным переменам, повышая чуткость, включение, улучшая взаимоотношения людей и общественное мышление.

"После церемонии этого года, которая пройдет 18 ноября, награду "Гордость Латвии", в общей сложности, получат уже 200 лауреатов. Считаем, что обвинения пары дискредитируют других лауреатов "Гордости Латвии", поэтому эта награда аннулируется", - добавил Позняков.