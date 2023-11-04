Компания Google подтвердила, что уже скоро браузер Google Chrome больше не будет обновляться на устройствах со старыми версиями Android. Как сообщает Android Police, более 100 миллионов устройств потеряют возможность получения новой версии Chrome.
Google прекратит поддержку Chrome на старой версии Android; это затронет более 100 миллионов устройств
6 декабря этого года будет выпущена 120-я версия Chrome, и она больше не будет совместима с системой Android 7.0. Таким образом, новейшая версия браузера будет доступна только на устройствах с системой Android 8.0 или новее.
Несмотря на то, что Android 7 был выпущен в 2016 году, его сейчас по-прежнему используют 2,6% пользователей. Соответственно, это 100 миллионов устройств. Для сравнения - в данный момент самая популярная версия Android - 13.0, на которой работают 22,4% устройств.
Указывается, что Android 7 и более старших системах Chrome по-прежнему можно будет использовать, однако браузер больше не будет обновляться на новую версию. Это сделает браузер более уязвимым для взлома и других неприятных последствий, связанных с отсутствием обновлений безопасности. Также следует считаться с тем, что новейшие функции станут недоступны.
После выхода 120-й версии Chrome получит целый ряд новых функций, включая визуальные изменения и более удобное использование браузера. Например, появится возможность быстро удалять данные о просмотре страниц за последние 15 минут.
Ранее в компьютерной версии Chrome появилась новая функция - можно увидеть, сколько оперативной памяти потребляет каждая вкладка, что позволяет таким образом эффективно распределить нагрузку.
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