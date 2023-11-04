Google прекратит поддержку Chrome на старой версии Android; это затронет более 100 миллионов устройств

6 декабря этого года будет выпущена 120-я версия Chrome, и она больше не будет совместима с системой Android 7.0. Таким образом, новейшая версия браузера будет доступна только на устройствах с системой Android 8.0 или новее.

Несмотря на то, что Android 7 был выпущен в 2016 году, его сейчас по-прежнему используют 2,6% пользователей. Соответственно, это 100 миллионов устройств. Для сравнения - в данный момент самая популярная версия Android - 13.0, на которой работают 22,4% устройств.

Указывается, что Android 7 и более старших системах Chrome по-прежнему можно будет использовать, однако браузер больше не будет обновляться на новую версию. Это сделает браузер более уязвимым для взлома и других неприятных последствий, связанных с отсутствием обновлений безопасности. Также следует считаться с тем, что новейшие функции станут недоступны.

После выхода 120-й версии Chrome получит целый ряд новых функций, включая визуальные изменения и более удобное использование браузера. Например, появится возможность быстро удалять данные о просмотре страниц за последние 15 минут.

Ранее в компьютерной версии Chrome появилась новая функция - можно увидеть, сколько оперативной памяти потребляет каждая вкладка, что позволяет таким образом эффективно распределить нагрузку.