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Полицейский обвиняется в жестоком избиении человека в месте развлечений

rus.tvnet.lv/LETA
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Полицейский. Иллюстративное фото
Полицейский. Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных органах материалы дела для предъявления обвинения должностному лицу Государственной полиции в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений частному лицу в месте развлечений, сообщило IDB.

IDB сообщило, что сотрудник полиции, который в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей, в месте развлечений вступил в конфликт с неким частным лицом и нанес тому несколько ударов по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

За девять месяцев текущего года IDB начало 36 уголовных процессов и провело досудебные расследования по 115 уголовным процессам.

За первые три квартала текущего года в прокуратуру для уголовного преследования направлено 36 уголовных процессов в отношении 46 должностных лиц подведомственных Министерству внутренних дел учреждений, 16 физических лиц.

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