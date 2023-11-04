Полицейский обвиняется в жестоком избиении человека в месте развлечений

IDB сообщило, что сотрудник полиции, который в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей, в месте развлечений вступил в конфликт с неким частным лицом и нанес тому несколько ударов по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

За девять месяцев текущего года IDB начало 36 уголовных процессов и провело досудебные расследования по 115 уголовным процессам.

За первые три квартала текущего года в прокуратуру для уголовного преследования направлено 36 уголовных процессов в отношении 46 должностных лиц подведомственных Министерству внутренних дел учреждений, 16 физических лиц.