Как война Израиля с ХАМАС изменила Ближний Восток: пять новых реалий

В прошлое воскресенье, 29 октября, слова премьера вызвали настоящий гнев, когда он написал в твиттере, что во всем виноваты разведслужбы. Позже Нетаньяху удалил свой твит и извинился за него.

Фото: Reuters

Трое известных израильтян — бывший участник переговоров о мире, бывший глава израильской контрразведки Шабак (Шин-Бет) и видный предприниматель — написали статью в журнале Foreign Affairs, в которой заявили, что Нетаньяху не должен принимать какого-либо участия в войне и событиях, которые за ней последуют. У премьера есть лояльные сторонники, но он потерял поддержку влиятельных фигур в израильской армии и спецслужбах.

Ноам Тибон, генерал в отставке, которому пришлось с боем входить в кибуц Нахал-Оз, чтобы спасти свою семью, сравнивает Нетаньяху с британским премьером Невиллом Чемберленом. Тому пришлось подать в отставку в 1940 году, и его сменил Уинстон Черчилль.

«Это самый большой провал в истории государства Израиль, — сказал мне Тибон. — Это был военный провал. Это был провал разведки. И это был провал правительства. Он всем управляет, так что вся вина лежит на нем — это премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Именно под его руководством произошел самый большой провал в истории Израиля».

Фото: BBC

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Фото: BBC

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