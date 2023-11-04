"Скорую" вызывают даже если показалось, что умер кот. NMPD рассказала об абсурдных вызовах

NMPD из в целом 900 выполняемых в сутки вызовов в среднем оформляет только 10 платных услуг. Почему так мало? Потому что мы избегаем их предоставления, чтобы не ставить под угрозу оперативную ситуацию, не занимать ценные бригады. Мы всегда стараемся отговорить человека от платных услуг, диспетчер по телефону каждые сутки в среднем в 600 случаях не направляет бригады, а по-человечески дает консультацию, что делать и где получить помощь в другом месте. Платные услуги мы осуществляем, если по телефону у диспетчера их требует звонящий, или точнее было бы сказать - просит их, используя нецензурную лексику. Интересно знать, как было в этом случае? Как и о том, что по телефону говорят, что в данной ситуации вызов будет платным, и человек, считаясь с тем, что время выполнения платной услуги может занимать до двух часов, может согласиться на эту услугу или нет.