"Скорую" вызывают даже если показалось, что умер кот. NMPD рассказала об абсурдных вызовах

Реагируя на сюжет передачи Bez Tabu телеканала TV3 о женщине, который выписали счет за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), NMPD в Facebook опубликовала пост, пояснив, в каких случаях служба выписывает такие счета. Публикуем перевод поста NMPD полностью.
"Нельзя терять человечность! Тяжело больную женщину шокировал счет за вызов NMPD. Такой заголовок телевизионного сюжета вызвал возмущение жителей и поднял вопрос - насколько человечна служба?
Мы публично никогда не комментируем конкретные случаи. Разглашать все, что было на самом деле, нам запрещает закон о правах пациентов. Иногда именно этот факт не позволяет нам защищать себя. Поэтому призываем задуматься, что у медали всегда есть обратная сторона.
И иногда эта обратная сторона, которую мы видим, диаметрально противоположна - некрасивая и даже бесстыдная.
О том, насколько нечеловечна NPMD, выписывая счета за вызовы, которые не были неотложными и когда помощь можно было получить и другим образом, судите сами! Публикуем вызовы, осуществленные как платная услуга, и, возможно, среди этих случаев есть и история этой дамы. Может быть даже несколько!
Человек перестал принимать таблетки. Нового рецепта нет, к семейному врачу не обращался, хочет, чтобы рецепт выдала NMPD. Полгода жалуется на боль в ноге, чтобы наконец увезли в больницу и вылечили. Вчера наступил на гвоздь, сегодня болит, чтобы увезли в "травму", так как такси дорогое. Сильная рвота, был на вечеринке, теперь не понимает, почему тошнит.
Начались роды, на вызове муж с женой в состоянии алкогольного опьянения, обоим показалось, что жена беременна.
Болит месяц после выписки из больницы, утром в рабочий день идти к семейному врачу времени нет, свои медикаменты закончились, просит, чтобы лекарства выписала NMPD. Просьба дать снотворное, так как неделю употреблял алкоголь и не может выспаться, в остальном все в порядке. Сегодня выпил пять литров крепкого пива, доктор сказал, что если увеличится печень, то нужно идти к врачу. Вызвал, так как показалось, что сегодня увеличилась, чтобы NMPD посмотрела, что с печенью на самом деле. Упала, рана 1 см, но дома нет пластыря или кусочка марлевой повязки. Три дня чувство дискомфорта в нижней части живота, к врачу просто нет времени идти. Второй день температура 37,2, было чувство дискомфорта, но нет времени ходить по врачам. Вызвал, так как испугался, что друг жизни кот умер. Жалоб нет, но муж говорит, что неспокойна - плохо сплю.
Ссорились по вопросам потенции, муж обозвал нецензурными словами, после чего обмочил кровать. Таких действий жена не потерпит, поэтому вызвала NMPD.
Вам может быть и было весело читать эти истории, но нам не смешно! Обязанность NMPD - обеспечить, чтобы всегда была свободная бригада, которую можно направить в случае, когда время идет на минуты - если пострадали части тела после взрыва, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, остановилось сердце, получен тяжелый ожог... Насколько человечно было бы в таких ситуациях заставлять людей подождать, только потому, что все наши бригады медиков уехали к кому-то, кто сам мог сходить в аптеку, к семейному врачу, дежурному врачу, в пункт срочной помощи или как-то иначе решить свою проблему?
NMPD из в целом 900 выполняемых в сутки вызовов в среднем оформляет только 10 платных услуг. Почему так мало? Потому что мы избегаем их предоставления, чтобы не ставить под угрозу оперативную ситуацию, не занимать ценные бригады. Мы всегда стараемся отговорить человека от платных услуг, диспетчер по телефону каждые сутки в среднем в 600 случаях не направляет бригады, а по-человечески дает консультацию, что делать и где получить помощь в другом месте. Платные услуги мы осуществляем, если по телефону у диспетчера их требует звонящий, или точнее было бы сказать - просит их, используя нецензурную лексику. Интересно знать, как было в этом случае? Как и о том, что по телефону говорят, что в данной ситуации вызов будет платным, и человек, считаясь с тем, что время выполнения платной услуги может занимать до двух часов, может согласиться на эту услугу или нет.
В свою очередь без предварительного предупреждения вам выставляют счет за умышленный обман службы, и теперь вы знаете, что это за ситуации.
Напоминаем - на чрезвычайный номер 113 всегда нужно звонить, если кажется, что ситуация неотложная и необходима помощь чрезвычайной службы. Нельзя бояться это делать, даже в случае перелома руки, так как диспетчер опросит, оценит и примет решение об отправке бригады или даст совет, как поступать, что делать! Кроме того, звонок в NMPD бесплатен, и за него не выставляется счет. Кроме того, в ситуациях, когда под угрозой находятся здоровье и жизнь человека, вызов NMPD всегда будет бесплатным или точнее - будет покрыт из средств государственного бюджета.
Всю информацию об альтернативах получения помощи в простых ситуациях со здоровьем можно найти на сайте NMPD в разделе "Где получить медицинскую помощь".
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