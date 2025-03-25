Дочь Раймонда Паулса возвращается в Латвию, чтобы быть ближе к маэстро

"Я ездила во Францию и обратно, но теперь окончательно возвращаюсь домой. Где бы я ни жила - в Литве, России или Франции, - мои мысли всегда были здесь, с моими близкими. Теперь я тоже буду здесь", - объясняет она свое решение.

Женщина отметила, что хочет быть ближе к отцу, который только что отметил 89-летие. Для нее также важно быть рядом со своими дочерьми Аннамарией и Моникой, которые последние несколько лет живут в Латвии.

Анете с мужем Мареком Педерсеном планируют наконец-то навести порядок в доме в Балтэзерсе, который маэстро подарил дочери еще до пандемии.

На вопрос, будут ли они обращаться к самому маэстро за практическими советами по поводу дома, Анете ответила с улыбкой:

"У него всегда есть художественные идеи и особый талант их преподносить! Когда он приходит со своими идеями, мы, остальные члены семьи, реагируем: "О, нет, только не это!".

Она рассказала журналу, что когда Раймонд Паулс был хозяином в балтэзерском доме, он многое делал своими руками, и добавила:

"Отец хотел сделать все быстро и сразу. Если ему нужно было что-то покрасить, он делал это краской, которую находил в гараже в тот момент, а не ехал в магазин, чтобы найти нужный оттенок".

Напомним, композитор Раймонд Паулс отметил свое 89-летие 12 января.

Два года назад скончалась жена маэстро Лана Паула. Анете появилась на свет в результате их союза.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 25 марта.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!