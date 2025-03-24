Выставка политической карикатуры откроется в Риге в начале апреля

На выставке будут представлены 120 работ, опубликованных в период с 2022 по 2024 год на латвийском общественном медиапортале LSM.lv в разделе "Комиксы и карикатуры". Название выставки "Cenzēt nedrīkst zīmēt" ("Цензурировать нельзя рисовать") - это вопрос обществу и политикам: где поставить запятую и есть ли будущее у политической карикатуры в Латвии?

Фото: Publicitātes foto

Земгус Захаранс — один из видных латвийских политических карикатуристов, работающий в этой сфере с 2003 года. Его работы регулярно публиковались в таких СМИ, как газета Diena, журнал SestDiena, и легендарный журнал Dadzis.



Фото: LSM.LV/Publicitātes foto

Карикатуры Захаранса отражают острый, смелый взгляд на актуальные социальные и политические проблемы, пронизанные юмором, иронией и двусмысленностью. Его цель — не просто заставить вас улыбнуться, он приглашает вас думать, видеть, обсуждать.

Художник получил профессиональную степень бакалавра в области управления культурой в Университете экономики и культуры, учился на факультете искусств Латвийской христианской академии, а в настоящее время учится в магистратуре по программе KAS ("Kustība, attēls, skaņa", "Движение, изображение, звук") в Латвийской академии художеств.

Фото: LSM.LV/Publicitātes foto

Эта выставка не только раскрывает творчество Захаранса и демонстрирует динамику латвийской политической сатиры, но и отражает время, когда политическая карикатура переживает сложный период. Этот жанр, как один из краеугольных камней свободы слова, сегодня находится на грани исчезновения. Именно поэтому выставка — это не только художественное событие, но и публичный призыв не забывать о жанре, который помогает нам познавать мир через острый взгляд и смелый рисунок.

Фото: Publicitātes foto

На открытии выставки 1 апреля в 18:00 посетители смогут встретиться с художником, поучаствовать в неформальных беседах о роли карикатуры в современном обществе и узнать больше о закулисном процессе создания рисунков. Разговоры будут острыми, забавными и, закономерно, без цензуры.

Выставка будет открыта для посещения до 30 апреля: ежедневно с 10:00 до 21:00.

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