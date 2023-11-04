СМИ: Запад обсуждает с Украиной возможность начать мирные переговоры с Россией

Представители США и Европы начали "деликатные обсуждения" с правительством Украины о возможных переговорах с Россией о том, чтобы прекратить войну, сообщили журналистам NBC источники, близкие к переговорам - один нынешний и один бывший высокопоставленный американский чиновник.
В переговорах речь шла об общих деталей того, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Некоторые из этих переговоров состоялись еще в октябре. В них участвовали представители более 50 стран, поддерживающих Украину, в том числе члены НАТО.
Обсуждения проходят на фоне опасений официальных лиц США и Европы по поводу того, что война зашла в тупик и Запад не сможет продолжать оказывать помощь Украине.
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Украина испытывает трудности с призывом жителей на военную службу. Западные официальные лица считают, что у Украины есть время до конца 2023 или начала 2024 года, прежде чем начнутся более "более настойчивые" дискуссии о мирных переговорах, сообщает "Медуза".
Правительство США также обеспокоено тем, что внимание к войне в Украине значительно снизилось, после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Чиновники опасаются, что такое смещение фокуса может затруднить получение дополнительной помощи Киеву.
При этом в администрации Байдена не видит признаков того, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров с Украиной, заявили два американских чиновника.
Оба чиновника заявили, что Путин все еще верит, что он может "дождаться", изменения позиции Запада или продолжит борьбу до тех пор, пока США и их союзники не исчерпают ресурсы для поддержки Украины.
В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила NBC, что решения о переговорах зависят от Украины.
"Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать решительно поддерживать Украину, отстаивающую свою свободу и независимость от российской агрессии", - добавила она.
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