Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах

По словам Зеленского, Украина прошла колоссальный путь в рамках евроинтеграции, рекордно быстро получила статус кандидата и выполняет "необходимые пункты для открытия переговоров". "Наша внутренняя политика - это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств - членов ЕС", - заявил он.

Принятие закона о нацменьшинствах - требование ЕС

Принятие Украиной закона о нацменьшинствах было одним из требований Еврокомиссии в рамках предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. Новая норма разрешает меньшинствам использовать свой язык в рекламе, СМИ и прочих сферах в местах их проживания. Кроме того, закон обязывает обеспечить школы для национальных меньшинств учебниками на их языках и, а также прилагать усилия для сохранения традиций и культурного наследия нацменьшинств. При этом на время военного положения, действующего в Украине из-за российского вторжения, а также некоторое время после его отмены ряд положений закона не распространяются на россиян.