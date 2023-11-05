Алла Пугачева выкупает свой замок и возвращается на сцену?

Некоторое время уже ходили слухи о том, что Алла Борисовна возвращается в Россию. Теперь СМИ об этом сообщили со ссылкой на видео из Telegram-каналов. Сама звезда не дает никаких комментариев относительно своего приезда.

Тем временем портал Popcake.tv публикует слова Стаса Барецкого, который ранее заявил, что он является новым владельцем замка в деревне Грязь. По словам мужчины, Пугачева якобы сама попросилась провести несколько дней в бывшей недвижимости до своего отъезда. Стас уверяет, что Примадонна хочет выкупить свой дом.

Ранее желтая пресса сообщала, что семья Пугачевой была замечена в аэропорту Тель-Авива, а в конце октября Максима Галкина с дочерью видели на Кипре. Ходили слухи, что Алла Борисовна обосновалась на жарком острове в особняке, который якобы приобрела несколько лет назад.

Теперь же в желтых изданиях заговорили о том, что Пугачева скоро решит вновь выйти на сцену. На днях портал Popcake.tv привел слова продюсера Сергея Лаврова о том, что якобы Алла Пугачева сама напрашивается на выступления.

Российские СМИ также пишут, что Максим Галкин якобы взял с собой на гастроли маленькую дочку Лизу, которую заметили поклонники, придя на площадку. Примечательно, что сына Гарри рядом с Максом никто не видел. Возможно, мальчик проводил время за кулисами.

Галерея: Замок Аллы Пугачевой

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