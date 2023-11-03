СМИ: Алла Пугачева приехала в Москву

2 ноября о том, что Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области, со ссылкой на источники передали РИА "Новости" и Baza.

По какой причине артистка приехала в Москву, помощница Пугачевой не рассказала. На вопрос агентства, сколько времени артистка планирует пробыть в Москве, Чупракова сказала, что "это неизвестно".

Напомним, Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Он дал уже концерты в Лимасоле, Варшаве и Кишиневе. Артист регулярно рассказывает в соцсетях о своем концертном туре.