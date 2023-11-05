Эксперимент на перекрестке Лубанас и Сахарова: десятки нарушителей за короткое время

Совсем недавно Государственная полиция опубликовала новость о том, что при помощи дрона за два часа зафиксировала 30 нарушителей правил дорожного движения. Передача Zebra решила провести эксперимент и проверить, сколько неосторожных водителей можно поймать на щетку для пола с прикрепленной к ней камере.
Вооружившись камерой и щеткой, ведущий передачи Паулс Тимротс отправился отправился в назначенный контрольный пункт в Риге. Левый поворот с улицы Лубанас на улицу Сахарова уже какое-то время разрешено осуществлять только общественному транспорту по специально предусмотренной для этого полосе, однако, как оказывается, многие водители по-прежнему ездят по старой привычке и нарушают правила.
За неполные полчаса эксперимента со шваброй было зафиксировано более 30 нарушителей. В связи с этим возникает вопрос по поводу использования ресурсов полиции. У дронов нужно часто менять батерии, кроме того, нужен полицейский, который вообще умеет обходиться с ними. Кроме того, нужно добавить, что у статистически закрепленной камеры кадр более стабильный.
Принимая во внимание, что полиция сталкивается с недостатком сотрудников, это наглядный пример того, как довольно простым способом можно сделать ту же самую работу не менее эффективно.
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