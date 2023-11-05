Нетаньяху отстранил министра за слова о ядерном ударе

Реакция ХАМАС на дискуссию о ядерном ударе по Газе

Террористическая организация ХАМАС, совершившая 7 октября нападение на Израиль и удерживающая до сих пор десятки заложников в секторе Газа, реагируя на высказывания Элияху, написала в Telegram, что это заявление "является выражением оккупационного нацизма и геноцида".

Между тем израильское онлайн-издание The Times of Israel привело комментарий неназванного министра из израильского правительства относительно решения Нетаньяху отстранить Амихая Элияху от заседаний: "Это просто смешно. Сейчас и так практически нет заседаний правительства, а большая часть работы выполняется в рамках раундов голосования по телефону".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.