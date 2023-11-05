Приближаются выборы в Европарламент: партии назвали своих кандидатов

Выборы в Европейский парламент, которые состоятся следующим летом, станут первыми в цикле, состоящем из трех голосований. Через год последуют муниципальные выборы, а еще через год сменится Сейм. Таким образом, все партии смотрят на длительную перспективу, и европейская тема, возможно, не будет центральной в весенней кампании, сообщает программа Nekā personīga.
Во главе избирательного списка "Нового Единства" в Европарламент, скорее всего, будут партийные тяжеловесы - вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис и министр иностранных дел, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш также возглавляет подготовку "Нового Единства" к выборам в Европейский парламент. Он пока воздерживается от публичного подтверждения своей кандидатуры на выборах.
В качестве кандидатов на выборах упоминаются также члены "Нового Единства", которые уже находятся в Европейском парламенте - Сандра Калниете, Инесе Вайдере и Даце Мелбарде. Правление еще не решило, как будут располагаться места в списке. Однако Кариньшу и Домбровскису придется договориться о том, кто будет лидером списка. А также кто будет занимать должность комиссара в Еврокомиссии во время следующего срока.
Элина Пинто, которая была кандидатом на пост президента, станет основным кандидатом от партии "Прогрессивные".
Пинто, в настоящее время работающая в Европейской комиссии, этим летом стала членом партии "Прогрессивные". Это было важным условием для участия в выборах в Европарламент от этой политической силы.
"Прогрессивные" рассматривают возможность включения в список бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса. Однако это может повлиять на позицию партии на выборах в Рижскую думу в 2025 году.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) планирует, что первым номером в списке будет министр сельского хозяйства Арманд Краузе.
СЗК сейчас выявляет самых популярных членов партии, а также определяет распределение мест в списке.
В выборах также будет участвовать Национальное объединение вместе с членом Европарламента Робертом Зиле. А решение по первым трем местам в списке будет принято в конце этого месяца.
Партийное объединение "Объединенный список" выдвинет на выборах Эдварда Смилтенса. Пять лет назад он уже баллотировался и был близок к тому, чтобы стать депутатом Европарламента, но так и не преодолел барьер.
"Объединенный список" на выборы в Европарламент также планирует привлечь людей, известных общественности, таких как бывший президент Раймонд Вейонис.
Партия "Латвия на первом месте" также примет участие в выборах в Европарламент. Возглавит список, скорее всего, действующий депутат Сейма Вилис Криштопанс.
Партия "Для развития Латвии" уже знает свою тройку лидеров - это действующий депутат Европарламента Ивар Иябс, бывший министр обороны Артис Пабрикс и бывший депутат Сейма Вячеслав Домбровский.
Партия "Согласие" пойдет на выборы в Европарламент без партии "Честь служить Риге" и внесет в список только членов своей партии.
Лидером списка "Согласия" станет депутат Европарламента Нил Ушаков. У него два активных уголовных дела в связи с работой в Рижской думе. В начатом KNAB процессе о хранении в своем кабинете неразрешенного записывающего устройства Ушаков был оправдан.
В этом году прокуратура также обвинила Ушакова в получении взяток и злоупотреблении служебным положением в связи со льготами на проезд в рижских маршрутках. Депутаты Европарламента в следующем году должны проголосовать, выдавать ли своего коллегу для уголовного преследования в Латвии.
На этой неделе мэр Резекне Александр Барташевич был отстранен от должности за систематические и существенные нарушения. После отстранения он заявил, что не планирует завершать политическую карьеру. Барташевич не сможет баллотироваться на выборах в Европарламент со своей партией "Вместе для Латвии", основанной весной. Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов опровергает информацию о совместном старте на выборах.
Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок использовала свой многолетний статус члена Европарламента для распространения идей Кремля в коридорах Брюсселя.
Жданок не сможет участвовать в выборах 8 июня следующего года, ей это запрещено законом. Бывшая помощница Жданок в Брюсселе Инна Дьери будет баллотироваться на выборах в Европарламент от своей партии.
Этой весной действующий депутат Рижской думы поздравила в социальных сетях сборную Латвии с выходом в чемпионат мира по хоккею, но, по ее мнению, эта победа ничего не стоит, если в чемпионате не примимает участие сборная России.
Программе не удалось поговорить с Инной Дьери, поскольку она пробудет месяц в Женеве, где участвует в курсах, организованных Организацией Объединенных Наций.
ООН предлагает ей повысить свои знания в области прав меньшинств и прав человека. На эти курсы ее направило Русское общество в Латвии, возглавляемое Татьяной Фаворской. Эта общественная организация зарегистрирована в Риге, в Доме Москвы.
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