В этом году прокуратура также обвинила Ушакова в получении взяток и злоупотреблении служебным положением в связи со льготами на проезд в рижских маршрутках. Депутаты Европарламента в следующем году должны проголосовать, выдавать ли своего коллегу для уголовного преследования в Латвии.

На этой неделе мэр Резекне Александр Барташевич был отстранен от должности за систематические и существенные нарушения. После отстранения он заявил, что не планирует завершать политическую карьеру. Барташевич не сможет баллотироваться на выборах в Европарламент со своей партией "Вместе для Латвии", основанной весной. Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов опровергает информацию о совместном старте на выборах.

Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок использовала свой многолетний статус члена Европарламента для распространения идей Кремля в коридорах Брюсселя.

Жданок не сможет участвовать в выборах 8 июня следующего года, ей это запрещено законом. Бывшая помощница Жданок в Брюсселе Инна Дьери будет баллотироваться на выборах в Европарламент от своей партии.

Этой весной действующий депутат Рижской думы поздравила в социальных сетях сборную Латвии с выходом в чемпионат мира по хоккею, но, по ее мнению, эта победа ничего не стоит, если в чемпионате не примимает участие сборная России.

Программе не удалось поговорить с Инной Дьери, поскольку она пробудет месяц в Женеве, где участвует в курсах, организованных Организацией Объединенных Наций.

ООН предлагает ей повысить свои знания в области прав меньшинств и прав человека. На эти курсы ее направило Русское общество в Латвии, возглавляемое Татьяной Фаворской. Эта общественная организация зарегистрирована в Риге, в Доме Москвы.