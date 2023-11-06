Евродепутат: нет оснований для опасений, что Израиль отвлечет Евросоюз от войны в Украине

Она признала, что события на Ближнем Востоке привнесли в европейскую политику "новую геополитическую динамику", однако ЕС прекрасно понимает, что исход войны на Украине окажет значительное влияние на будущее самого ЕС, и в наших интересах сделать абсолютно все для того, чтобы Украина победила в этой войне.

В то же время евродепутат выразила озабоченность риторикой американских политиков, в том числе бывшего президента Дональда Трампа, в контексте присутствия американских войск в Европе и выполнения договора НАТО. "Это, конечно, беспокоит нас гораздо больше, и по этой причине ЕС необходимо задуматься о своей военной промышленности", - сказала Мелбарде.

Она признала, что военный потенциал Европы на данный момент недостаточен даже для того, чтобы оказать Украине обещанную поддержку боеприпасами. По ее словам, необходимо укреплять промышленность, например, подумать о совместных военных закупках стран ЕС.