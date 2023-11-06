Зеленский: война в Украине не зашла в тупик

"Я считаю, что сейчас ситуация действительно тяжелая, но не думаю, что она зашла в тупик", - сказал Зеленский в интервью программе Meet the Press телеканала NBC.

Зеленский сказал, что Вооруженные силы Украины "разрабатывают разные планы", но выполнить их "невозможно без нужного оружия, это факт".

"Мы не готовы отдать свою свободу этому проклятому террористу Путину. Поэтому мы и боремся", - подчеркнул Зеленский в конце интервью.

В статье, опубликованной в журнале The Economist, Валерий Залужный предупредил, что война с Россией сейчас переходит на новый этап, становясь позиционной.

По его словам, это выгодно России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге поставит под угрозу Вооруженные силы Украины и саму страну.

"Сегодня люди устали, все устают, и есть разные мнения. Это понятно, но тупика нет", - прокомментировал это Зеленский вскоре после публикации.