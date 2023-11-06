Поиски Анны Янсоне: полиция призывает отозваться владельцев видеорегистраторов

Сегодня продолжатся мероприятия по поиску женщины, и к ним планируется привлечь водолазов и дрон для обыска территорий в Валгундской волости Елгавского края.

Госполиция отмечает, что продолжается и расследование в уголовном процессе, а каждую деталь расследования сейчас публично прокомментировать невозможно.

Как уже сообщалось, Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.

Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.

В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.