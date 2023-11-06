Поиски Анны Янсоне: полиция призывает отозваться владельцев видеорегистраторов

Продолжая поиски пропавшей Анны Янсоне, четырехмесячная дочка которой без признаков жизни была обнаружена в припаркованном в лесу автомобиле, Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые 1 ноября этого года с 11 до 17 часов ехали по автодороге P101 Калнциемс - Кудра.
Aicinām ikvienu, kuram ir videoreģistratori auto, un kuri 1.novembrī no plkst. 11.00 līdz 17.00 brauca pa a/c P101, starp Liepājas šoseju (A9), apdzīvotu vieta Kaļķis, un Ventspils šoseju (A10), apdzīvotu vietu Kūdra, zvanīt 67086678 vai 110, vai rakstīt meklesana@riga.vp.gov.lv. https://t.co/yVvrOJkbR2— Valsts policija (@Valsts_policija) November 6, 2023
Ведутся поиски записей с видеорегистраторов в транспортных средствах, которые в указанное время двигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).
Госполиция проинформировала агентство LETA, что поиск Янсоне продолжается, но она пока не найдена.
Жителей с записями видеорегистраторов призывают связаться с Госполицией, позвонив по номеру телефона 67 086 678 или 110 либо написав на электронную почту meklesana@riga.vp.gov.lv.
Вчера, 5 ноября, также продолжались масштабные мероприятия по поиску Янсоне, в которых были задействованы как стражи порядка управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции с коллегами из Земгальского регионального управления Госполиции, так и 52-й батальон боевой поддержки Земессардзе, общественная организация Bezvēsts.lv и знакомые пропавшей женщины.
Сегодня продолжатся мероприятия по поиску женщины, и к ним планируется привлечь водолазов и дрон для обыска территорий в Валгундской волости Елгавского края.
Госполиция отмечает, что продолжается и расследование в уголовном процессе, а каждую деталь расследования сейчас публично прокомментировать невозможно.
Как уже сообщалось, Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.
Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.
В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.
2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.
Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.
Мужчина благодарит полицию за то, что она работает с утра до позднего вечера и что выяснила у Bolt точное местонахождение арендованного автомобиля, однако "до идеальной работы здесь в целом далеко, а вот другим включиться по-настоящему не позволяется", написал в Twitter отец умершей девочки. У него сложилось ощущение, что полиция запрещает посторонним приходить на помощь и участвовать в поисках, в то время как само ведомство "не настолько способно, как другие люди". "У меня сложилось впечатление, что 90% имеющейся у них информации нашел и предоставил я, но они забрали у меня компьютеры и телефон, поэтому я больше не могу продолжать поиск", - пишет мужчина в социальной сети.
Из его слов следует, что у погибшей девочки нет очевидных признаков насильственной смерти, и отец выражает надежду, что причину и время ее смерти удастся установить в результате экспертиз. Он не исключает, что ребенок, возможно, умер сам, однако называет это маловероятной версией.
Что касается пропавшей супруги, то он признается, что больших надежд не питает. "Если все же она еще где-то бродит и вы найдете ее, скажите, что я ни в чем ее не виню и поддержу, как бы ни сложилось дальше", - заявил супруг пропавшей Анны.
Она была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.
Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.
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