Полиция: Первоначальное место исчезновения Янсоне с маленькой дочерью связано с Андрейсалой

Первоначальное место исчезновения Анны Янсоне и ее дочери связано с районом Андрейсала в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В распоряжении полиции уже к 22 часам 1 ноября была информация о кратковременном использовании одного арендного автомобиля, и вся другая полученная информация свидетельствовала о том, что место исчезновения людей связано с районом Андрейсала.
Полиция указала, что впервые представители Госполиции по телефону связались с Bolt в 22:02 1 ноября.
В то же время стражи порядка отмечают, что сейчас важно найти пропавшую женщину, продолжается и расследование в рамках уголовного процесса.
Ведутся активные поиски женщины с привлечением полиции, земессаргов и добровольческих организаций.
В полиции отметили, что каждую деталь активного расследования в данный момент публично комментировать не могут.
Policija turpina Annas Jansones meklēšanu. Tāpat noris izmeklēšana kriminālprocesā.— Valsts policija (@Valsts_policija) November 5, 2023
Vienlaikus vēršam uzmanību un precizējam - pirmo reizi ar autonomu telefoniski sazinājāmies jau 1.11. plkst.22.02. Citas detaļas aktīvā izmeklēšanā nevaram komentēt, policija aktīvi strādā. https://t.co/GLrN1cmjtC pic.twitter.com/C2OGF4AB9l
Как уже сообщалось, Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября, ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.
Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.
В тот же день были проверены адреса, где могли находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинули свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.
2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.
В Bolt Drive агентству LETA указали, что коммуникация между Государственной полицией и Bolt Drive велась уже 2 ноября.
В компании отметили, что информация передавалась в распоряжение полиции с середины ночи до раннего утра того же дня.
В Bolt Drive пояснили, что первый запрос от Госполиции представитель Bolt Drive получил 2 ноября примерно в 3:00 часа. Конкретный запрос касался возможных поездок на такси.
Следующий уточненный запрос от Госполиции представитель Bolt Drive получил в 8:00 тех же суток. Он касался уже конкретно автомобиля Bolt Drive.
Представители Bolt Drive отмечают, что информация и данные GPS о конкретном автомобиле были переданы незамедлительно.
В компании подчеркивают, что для оперативного круглосуточного общения с полицией Bolt Drive имеет свой специальный номер телефона и именно им воспользовалась Госполиция и в этом случае.
Кроме того, представители компании заверяют, что детально рассмотрят эту ситуацию, чтобы сделать выводы и создать еще более широкий и прямой механизм сотрудничества с ответственными учреждениями страны, в котором данные Bolt Drive при определенных условиях могут помочь в работе учреждений.
"Мы глубоко потрясены произошедшим и выражаем глубочайшие соболезнования близким", - отметили представители Bolt Drive.
Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.
Мужчина благодарит полицию за то, что она работает с утра до позднего вечера и что выяснила у Bolt точное местонахождение арендованного автомобиля, однако "до идеальной работы здесь в целом далеко, а вот другим включиться по-настоящему не позволяется", написал в твиттере отец умершей девочки. У него сложилось ощущение, что полиция запрещает посторонним приходить на помощь и участвовать в поисках, в то время как само ведомство "не настолько способно, как другие люди". "У меня сложилось впечатление, что 90% имеющейся у них информации нашел и предоставил я, но они забрали у меня компьютеры и телефон, поэтому больше я не могу продолжать поиск", - пишет мужчина в социальной сети.
Из его слов следует, что у погибшей девочки нет очевидных признаков насильственной смерти, и отец выражает надежду, что причину и время ее смерти удастся установить в результате экспертиз. Он не исключает, что ребенок, возможно, умер сам, однако называет это маловероятной версией.
Что касается пропавшей супруги, то он признается, что больших надежд не питает. Если все же она еще где-то еще бродит и вы найдете ее, скажите, что я ни в чем ее не виню и поддержу, как бы ни сложилось дальше ".
Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.
Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.
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