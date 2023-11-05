Полиция: Первоначальное место исчезновения Янсоне с маленькой дочерью связано с Андрейсалой

"Мы глубоко потрясены произошедшим и выражаем глубочайшие соболезнования близким", - отметили представители Bolt Drive.

Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.

Мужчина благодарит полицию за то, что она работает с утра до позднего вечера и что выяснила у Bolt точное местонахождение арендованного автомобиля, однако "до идеальной работы здесь в целом далеко, а вот другим включиться по-настоящему не позволяется", написал в твиттере отец умершей девочки. У него сложилось ощущение, что полиция запрещает посторонним приходить на помощь и участвовать в поисках, в то время как само ведомство "не настолько способно, как другие люди". "У меня сложилось впечатление, что 90% имеющейся у них информации нашел и предоставил я, но они забрали у меня компьютеры и телефон, поэтому больше я не могу продолжать поиск", - пишет мужчина в социальной сети.

Из его слов следует, что у погибшей девочки нет очевидных признаков насильственной смерти, и отец выражает надежду, что причину и время ее смерти удастся установить в результате экспертиз. Он не исключает, что ребенок, возможно, умер сам, однако называет это маловероятной версией.

Что касается пропавшей супруги, то он признается, что больших надежд не питает. Если все же она еще где-то еще бродит и вы найдете ее, скажите, что я ни в чем ее не виню и поддержу, как бы ни сложилось дальше ".

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.

Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.