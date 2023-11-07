Видео ⟩ 22-летняя рижанка, сыгравшая юную Лободу. Кто она такая?

В новом клипе "Київ - Ніцца" снималась 22-летняя рижанка Мария Лапиня. Девушка не скрывает, что, когда ей написали от имени Светланы Лободы, она не поверила, что это происходит на самом деле. RUS TVNET удалось пообщаться с Марией на закрытой презентации бонус-трека "Рига - Ницца".
Марию через Instagram нашла сама Светлана Лобода. Требовалось, чтобы она была похожа на звезду в юности. Актерского опыта у девушки не было. В основном она занята в модельном бизнесе.
"Конечно, я была очень удивлена. Это было неожиданно. Все произошло поздно вечером. В первый момент я не поверила. Я не очень понимала, что происходит, потому что мне сказали, что съемки пройдут через три дня. И я подумала - как это может произойти в последнюю минуту?" - вспоминает свою реакцию на сообщение от менеджмента Светланы Лободы Мария.
Сначала ей все показалось немного странным, но она осталась довольна:
"Чем дольше я общалась с командой Светланы, тем больше понимала, что это все происходит по-настоящему. Я очень благодарна за возможность стать частью последней работы певицы. Я думаю, что песня просто фантастическая. И нам вместе, работая над клипом, удалось передать историю этой песни и реализовать видение команды на 100 процентов. Я очень довольна результатом".
Видео: Светлана Лобода - "Київ - Ніцца"
По поводу схожести со Светланой Мария смеется. Ей об этом сказали сразу, как только она появилась на съемочной площадке.
"Мне показалось, что лучше комплимента и быть не может. Это, конечно, такая честь! Понять и почувствовать артистку, но только в юности, еще до славы", - признается Мария.
Самой большой проблемой стали контактные линзы, потому что у Светланы и Марии совершенно разный цвет глаз. Но в остальном съемки прошли совершенно естественно. В полной гармонии.
Режиссером клипа выступила сама Светлана Лобода. Она направляла актеров на протяжении всего творческого процесса: "Я думаю, именно это дало хороший результат, позволило всему протекать естественно. Ни в один момент не возникало ощущения будто что-то специально подстроено или разыгрывается".
Родные и друзья Марии были очень удивлены. До премьеры она держала все в секрете. Частично потому, что ей не верилось, что все происходит на самом деле. "Я очень счастлива, как и все мои близкие", - с улыбкой подытоживает она.
Напомним, песня "Київ - Ніцца" была создана в Риге. Однажды во время записи вокала Светлана оговорилась, сказав "Рига - Ницца", но поняла, что оговорка неслучайна, ведь Латвия давно стала домом для нее и ее семьи. Так оригинальная украиноязычная песня "Київ - Ніцца" получила вторую версию, созданную для поклонников в Латвии - бонус-версию "Рига - Ницца".
"Песня "Рига - Ницца" - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии", - комментирует певица.
Услышать песню "Рига - Ницца" можно уже на всех цифровых платформах и радиостанциях Балтии.
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