Видео ⟩ 22-летняя рижанка, сыгравшая юную Лободу. Кто она такая?

По поводу схожести со Светланой Мария смеется. Ей об этом сказали сразу, как только она появилась на съемочной площадке.

"Мне показалось, что лучше комплимента и быть не может. Это, конечно, такая честь! Понять и почувствовать артистку, но только в юности, еще до славы", - признается Мария.

Самой большой проблемой стали контактные линзы, потому что у Светланы и Марии совершенно разный цвет глаз. Но в остальном съемки прошли совершенно естественно. В полной гармонии.

Режиссером клипа выступила сама Светлана Лобода. Она направляла актеров на протяжении всего творческого процесса: "Я думаю, именно это дало хороший результат, позволило всему протекать естественно. Ни в один момент не возникало ощущения будто что-то специально подстроено или разыгрывается".

Родные и друзья Марии были очень удивлены. До премьеры она держала все в секрете. Частично потому, что ей не верилось, что все происходит на самом деле. "Я очень счастлива, как и все мои близкие", - с улыбкой подытоживает она.

Напомним, песня "Київ - Ніцца" была создана в Риге. Однажды во время записи вокала Светлана оговорилась, сказав "Рига - Ницца", но поняла, что оговорка неслучайна, ведь Латвия давно стала домом для нее и ее семьи. Так оригинальная украиноязычная песня "Київ - Ніцца" получила вторую версию, созданную для поклонников в Латвии - бонус-версию "Рига - Ницца".

"Песня "Рига - Ницца" - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии", - комментирует певица.

Услышать песню "Рига - Ницца" можно уже на всех цифровых платформах и радиостанциях Балтии.