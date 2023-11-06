В Финском заливе был поврежден и российский кабель связи

Кабель частично проходит по экономической зоне Финляндии. "Ростелеком" провел переговоры с Министерством труда и экономики и другими финскими властями по поводу ремонта кабеля, пишет Yle. В настоящее время там устраняет повреждения российское судно "Спасатель Карев".

Балтийский кабель длиной около тысячи километров пролегает между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции.

Газопровод Balticconnector, проходящий между Финляндией и Эстонией, и телекоммуникационный кабель, проходящий между странами, были повреждены 8 октября, то есть за несколько дней до того, как "Ростелеком" сообщил о повреждении российского кабеля.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Микко Хирви сообщил Helsingin Sanomat, что повреждение российского кабеля может быть связано с теми же событиями, но однозначной информации по этому поводу нет.

Береговая охрана в данном случае выступает в качестве надзорного органа, а ее охранное судно следит за ремонтом. "Это вовсе не является чем-то неслыханным. Морские кабели время от времени по тем или иным причинам повреждаются, а затем их ремонтируют", - сказал Хирви.

По его словам, на данный момент нет точной информации о том, что случилось с подводным кабелем. "Возможно, это связано с газопроводом Balticconnector, - добавил он. - Насколько известно, что в связи с этим по дну должен был пройти якорь или что-то еще, и не исключено, что это также является причиной разрыва кабеля связи. С точки зрения надзора за работой напрямую нас это не касается".