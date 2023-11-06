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Силиня надеется, что коалиция договорится о едином кандидате на пост главы Госконтроля

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Valsts kanceleja / Ieva Leiniša

Премьер-министр Эвика Силиня надеется, что коалиции удастся договориться о едином кандидате на должность главы Госконтроля.

На прошлой неделе Сейм принял решение об освобождении государственного контролера Роланда Ирклиса от должности по собственному желанию в связи с переходом на работу в руководство AS Augstsprieguma tīkls. Ирклис уйдет с должности главы Госконтроля 2 декабря.

После заседания коалиции премьер-министр сказала, что было бы лучше, если бы коалиция договорилась о едином кандидате на пост госконтролера, но дискуссия по этому вопросу пока не начиналась.

Силиня сообщила, что с четверга, 9 ноября, в течение двух недель можно будет выдвигать кандидатов на пост главы Госконтроля, и в течение этого времени коалиция обсудит данный вопрос.

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