Силиня надеется, что коалиция договорится о едином кандидате на пост главы Госконтроля

На прошлой неделе Сейм принял решение об освобождении государственного контролера Роланда Ирклиса от должности по собственному желанию в связи с переходом на работу в руководство AS Augstsprieguma tīkls. Ирклис уйдет с должности главы Госконтроля 2 декабря.

После заседания коалиции премьер-министр сказала, что было бы лучше, если бы коалиция договорилась о едином кандидате на пост госконтролера, но дискуссия по этому вопросу пока не начиналась.

Силиня сообщила, что с четверга, 9 ноября, в течение двух недель можно будет выдвигать кандидатов на пост главы Госконтроля, и в течение этого времени коалиция обсудит данный вопрос.