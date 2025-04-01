В детских садах в пробах продуктов бактерия E. coli не обнаружена

SPKC в сотрудничестве с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник заболевания. Центр также взаимодействует с затронутыми детскими садами и семейными врачами, наблюдающими детей с симптомами острой кишечной инфекции.

Ранее PVD сообщала о проверках в пищеблоке рижского детского сада № 170, пункте раздачи еды в детском саду № 104 (куда питание поставляет Laismiņa), пищеблоке Laismiņa, пункте раздачи еды в детском саду № 132 (с доставкой из Dardedze), пищеблоке Dardedze, центре детей и молодежи Auseklis, пищеблоках детских садов Zīļuks, № 241 и Zilbīte.

По данным PVD, питание или услуги доставки в этих учреждениях обеспечивали компания Žaks-2 или объединение Gardbrīdis, состоящее из Žaks-2 и SIA Deliment. Крупнейшая владелица обеих компаний - Жанна Гаевская.

Представитель Žaks-2, технолог Илона Дреймане, сообщила, что компания активно сотрудничает с SPKC и PVD, чтобы установить источник инфекции и не допустить дальнейшего распространения. Проверки также были проведены в пищеблоке детского сада Saulīte в Саласпилсе.

SPKC поясняет: кишечная палочка (Escherichia coli, E. coli) - естественная часть микрофлоры кишечника человека и животных и в большинстве случаев безвредна. Однако существуют опасные штаммы, которые вырабатывают токсины и могут вызывать серьезные заболевания.

Такие штаммы называются STEC/VTEC - E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин.

Они могут привести к тяжелой, иногда кровавой диарее, и в отдельных случаях - к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.

Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патоген выделяется с фекалиями и может попасть в организм человека с пищей: через непроваренное мясо говядины, сырое молоко, немытые или необработанные овощи и фрукты.

Возможна также прямая передача от человека к человеку.

SPKC настоятельно рекомендует:

тщательно термически обрабатывать пищу,

мыть под проточной водой овощи, фрукты и зелень, особенно если они не будут готовиться перед употреблением.

При появлении симптомов инфекции - судорог, болей в животе, кровавой диареи - необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции. В среднем регистрируется 4-5 случаев в месяц, сообщают в SPKC.

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