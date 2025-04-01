Коалиция сдержанно оценивает предложение Ринкевича изменить закон о референдумах

Шуваев отметил, что необходимо искать способы максимально вовлечь общество в принятие решений по важнейшим вопросам. При этом он указал: нужно оценить, является ли нынешний момент подходящим и существуют ли определенные риски.

"Во фракции "Прогрессивные" по этому поводу еще предстоит дискуссия", - добавил депутат.

Как ранее сообщалось, Ринкевич предлагает внести в Сейм поправки к закону о референдумах, законодательных инициативах и Европейской гражданской инициативе. В частности, он предлагает снизить порог числа подписей, которые должны быть собраны самими инициаторами, с 10% до 5% от числа избирателей, принявших участие в последних парламентских выборах, - для запуска процесса референдума о законодательной инициативе. В то же время он предлагает ввести большую государственную поддержку на следующем этапе - при сборе 10% подписей.

Согласно действующему порядку, инициативная группа должна подать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) полностью разработанный законопроект. Если ЦИК признает его соответствующим требованиям закона, начинается сбор подписей, в ходе которого за один год необходимо собрать подписи не менее 10% избирателей. Подписаться можно очно, например, у присяжного нотариуса, или электронно. Если такое количество подписей будет собрано, ЦИК должен передать законопроект президенту, который затем вносит его в Сейм. Однако до сих пор собрать такое число подписей не удавалось ни разу.