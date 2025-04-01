Правящая коалиция Латвии пока сдержанно оценивает предложенные президентом Эдгаром Ринкевичом поправки к закону о референдумах, законодательных инициативах и Европейской гражданской инициативе.
Коалиция сдержанно оценивает предложение Ринкевича изменить закон о референдумах
Как заявил журналистам председатель парламентской фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревиц после совещания партий, входящих в коалицию, предложенные президентом поправки еще не обсуждались детально.
При этом он отметил, что "Новое Единство" и ранее подчеркивало: в текущей геополитической ситуации и с учетом вопросов национальной безопасности любые изменения в законе о референдумах следует оценивать с особой тщательностью.
"С учетом того, что президент предлагает несколько иное по содержанию, чем то, о чем говорилось на встречах с фракциями Сейма, необходимо внимательно ознакомиться с этим предложением. После этого мы сможем выразить четкую позицию", - пояснил Юревиц.
Он также указал на необходимость более широкой дискуссии о том, требует ли система референдумов доработки.
"Мы помним, почему закон о референдумах был изменен в 2012 году - после референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. Тогда были инициированы предложения, подрывающие основы государства", - напомнил он, добавив, что потому любые обсуждения по поводу изменения порога для проведения референдума следует вести крайне аккуратно.
Сопредседатель партии Прогрессивные Андрис Шуваев и представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК), министр экономики Виктор Валайнис выразили уверенность в том, что представленные Ринкевичом поправки будут переданы парламентским комиссиям для углубленного рассмотрения.
Шуваев отметил, что необходимо искать способы максимально вовлечь общество в принятие решений по важнейшим вопросам. При этом он указал: нужно оценить, является ли нынешний момент подходящим и существуют ли определенные риски.
"Во фракции "Прогрессивные" по этому поводу еще предстоит дискуссия", - добавил депутат.
Как ранее сообщалось, Ринкевич предлагает внести в Сейм поправки к закону о референдумах, законодательных инициативах и Европейской гражданской инициативе. В частности, он предлагает снизить порог числа подписей, которые должны быть собраны самими инициаторами, с 10% до 5% от числа избирателей, принявших участие в последних парламентских выборах, - для запуска процесса референдума о законодательной инициативе. В то же время он предлагает ввести большую государственную поддержку на следующем этапе - при сборе 10% подписей.
Согласно действующему порядку, инициативная группа должна подать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) полностью разработанный законопроект. Если ЦИК признает его соответствующим требованиям закона, начинается сбор подписей, в ходе которого за один год необходимо собрать подписи не менее 10% избирателей. Подписаться можно очно, например, у присяжного нотариуса, или электронно. Если такое количество подписей будет собрано, ЦИК должен передать законопроект президенту, который затем вносит его в Сейм. Однако до сих пор собрать такое число подписей не удавалось ни разу.
Инициатива президента предусматривает снижение стартового порога до одной двадцатой - то есть до 5% от числа участников последних парламентских выборов. Предлагается ввести двухступенчатую систему сбора подписей: сначала - 5%, а затем - 10%, как и сейчас.
Согласно предложению, после регистрации инициативы в ЦИК в течение шести месяцев должны быть собраны подписи 5% избирателей. Это можно будет сделать очно или через электронную систему.
Затем наступает вторая фаза: если собраны эти 5%, ЦИК официально объявляет о начале сбора подписей до 10%. На это будет отведено 30 дней. Подписаться можно будет в специально отведенных местах в самоуправлениях или в электронном виде. Голоса, поданные в первой фазе, засчитываются в общий итог.
Если в течение месяца будет собрано 10% подписей от числа избирателей, законопроект направляется президенту, который подает его в Сейм - согласно предложению Ринкевича.
Последний референдум в Латвии прошел в 2012 году - тогда рассматривалась инициатива по внесению поправок в Конституцию, предусматривающих предоставление русскому языку статуса второго государственного. Эта инициатива была отклонена.
До изменения закона для запуска референдума было достаточно собрать 10 000 подписей. Некоторые политики считали этот порог слишком низким. После поправок порог в 10% избирателей стал предметом критики, особенно со стороны оппозиции: он расценивался как чрезмерно высокий и практически исключающий возможность проведения народного голосования.
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