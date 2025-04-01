Как предотвращают трагедии на военных полигонах в Латвии?

Картографическая продукция создается с использованием новейших аэрофотосъемок и технологий дистанционного зондирования, включая данные LiDAR.

В процессе обновления происходит полевое обследование территории, чтобы убедиться в точности и актуальности отображаемой информации.

На картах указывается реальный рельеф, водоемы, болота, инфраструктура и зоны целей, пояснили в NBS. Все условные обозначения на этих картах соответствуют международно признанным стандартам.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром на полигоне Пабраде в Литве были обнаружены тела трех погибших американских военнослужащих, находившихся в затонувшей в болоте бронированной эвакуационной машине. Четвертый солдат всё еще числится пропавшим. Об этом информировало командование армии США в Европе и Африке.

Эвакуационная машина M88 Hercules, в которой находились четверо американских солдат, исчезла во время учений на прошлой неделе. В среду выяснилось, что техника затонула в болоте на глубине пяти метров.