Карты военных полигонов в Латвии обновляются по запросу Национальных вооруженных сил (НВС) - например, карта Адажского полигона пересматривается раз в два года, подтвердили в Министерстве обороны.
Как предотвращают трагедии на военных полигонах в Латвии?
Картографическая продукция создается с использованием новейших аэрофотосъемок и технологий дистанционного зондирования, включая данные LiDAR.
В процессе обновления происходит полевое обследование территории, чтобы убедиться в точности и актуальности отображаемой информации.
На картах указывается реальный рельеф, водоемы, болота, инфраструктура и зоны целей, пояснили в NBS. Все условные обозначения на этих картах соответствуют международно признанным стандартам.
Как сообщалось ранее, в понедельник утром на полигоне Пабраде в Литве были обнаружены тела трех погибших американских военнослужащих, находившихся в затонувшей в болоте бронированной эвакуационной машине. Четвертый солдат всё еще числится пропавшим. Об этом информировало командование армии США в Европе и Африке.
Эвакуационная машина M88 Hercules, в которой находились четверо американских солдат, исчезла во время учений на прошлой неделе. В среду выяснилось, что техника затонула в болоте на глубине пяти метров.
Глава Фонда восстановления и защиты болот Литвы Нериюс Заблецкис в интервью литовскому общественному вещателю LRT заявил, что болото, в которое провалилась американская техника, не было обозначено на карте.
По его словам, около 10% территории Литвы покрыто болотами, однако единой, актуальной базы данных по ним не существует, а часть оценок по-прежнему основывается на старых советских картах.
Однако утверждение Заблецкиса о том, что болото не было обозначено, было опровергнуто журналистом Александрасом Матонисом, как сообщает литовское издание 15min.
Матонис подчеркнул, что местоположение болота четко видно на карте, размещенной на геопортале Regia, предоставляющем официальную геопространственную информацию.
Он также добавил, что военные, включая литовские силы, используют другие, более точные и детализированные карты, специально предназначенные для задач, связанных с территориальной навигацией и военной подготовкой.
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