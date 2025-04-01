Сбор подписей: жителям хотят разрешить покупать бронежилеты и каски высшего класса защиты

Инициативу подала группа единомышленников под названием "За защиту Латвии". Они выступают за внесение изменений в законодательство страны, чтобы каждому гражданскому лицу было разрешено легально приобретать и использовать бронежилеты и каски с уровнем защиты NIJ III и IV. Это дало бы возможность эффективнее защищать свою жизнь и здоровье в условиях угрозы войны, террора или неконтролируемого криминала.

В рамках инициативы предлагается отменить действующий запрет, согласно которому гражданским лицам запрещено покупать и использовать броню таких классов. Кроме того, предлагается установить, что вся бронезащита, доступная на рынке, должна быть сертифицирована по международным стандартам, чтобы покупатели могли быть уверены в качестве и безопасности продукции.

Дополнительно инициаторы предлагают ввести упрощённую регистрацию такой экипировки. Это позволило бы государству отслеживать оборот изделий и предотвратить злоупотребления, не создавая при этом чрезмерных препятствий для граждан, заботящихся о своей безопасности.