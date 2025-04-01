На портале общественных инициатив Manabalss.lv стартовал сбор подписей за предоставление всем жителям права приобретать средства индивидуальной защиты самого высокого класса.
Сбор подписей: жителям хотят разрешить покупать бронежилеты и каски высшего класса защиты
Инициативу подала группа единомышленников под названием "За защиту Латвии". Они выступают за внесение изменений в законодательство страны, чтобы каждому гражданскому лицу было разрешено легально приобретать и использовать бронежилеты и каски с уровнем защиты NIJ III и IV. Это дало бы возможность эффективнее защищать свою жизнь и здоровье в условиях угрозы войны, террора или неконтролируемого криминала.
В рамках инициативы предлагается отменить действующий запрет, согласно которому гражданским лицам запрещено покупать и использовать броню таких классов. Кроме того, предлагается установить, что вся бронезащита, доступная на рынке, должна быть сертифицирована по международным стандартам, чтобы покупатели могли быть уверены в качестве и безопасности продукции.
Дополнительно инициаторы предлагают ввести упрощённую регистрацию такой экипировки. Это позволило бы государству отслеживать оборот изделий и предотвратить злоупотребления, не создавая при этом чрезмерных препятствий для граждан, заботящихся о своей безопасности.
Авторы инициативы также призывают сократить участие посредников в процессе продажи: сообщать регулирующим органам, если использованные бронежилеты перепродаются, - это необходимо, чтобы предотвратить нелегальную торговлю и распространение продукции с неясным происхождением.
Одновременно предлагается уточнить правовой статус этой экипировки: исключить бронежилеты и каски из перечня "военной продукции", но при этом сохранить строгий контроль над их экспортом и передачей за пределы Латвии.
Группа убеждена: подобные законодательные изменения повысят шансы граждан самостоятельно защитить себя и своих близких в чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой войны или терроризма. Инициатива может также снизить уровень теневой экономики, улучшить государственный контроль за оборотом защитной экипировки, а также открыть новые возможности для развития местного рынка, производителей и инновационного сектора.
В условиях кризиса и повышенной опасности граждане были бы лучше подготовлены, что в свою очередь укрепило бы общую систему национальной безопасности.
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