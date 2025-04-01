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Сбор подписей: жителям хотят разрешить покупать бронежилеты и каски высшего класса защиты

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Военная экипировка. Иллюстративное фото
Военная экипировка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

На портале общественных инициатив Manabalss.lv стартовал сбор подписей за предоставление всем жителям права приобретать средства индивидуальной защиты самого высокого класса.

Инициативу подала группа единомышленников под названием "За защиту Латвии". Они выступают за внесение изменений в законодательство страны, чтобы каждому гражданскому лицу было разрешено легально приобретать и использовать бронежилеты и каски с уровнем защиты NIJ III и IV. Это дало бы возможность эффективнее защищать свою жизнь и здоровье в условиях угрозы войны, террора или неконтролируемого криминала.

В рамках инициативы предлагается отменить действующий запрет, согласно которому гражданским лицам запрещено покупать и использовать броню таких классов. Кроме того, предлагается установить, что вся бронезащита, доступная на рынке, должна быть сертифицирована по международным стандартам, чтобы покупатели могли быть уверены в качестве и безопасности продукции.

Дополнительно инициаторы предлагают ввести упрощённую регистрацию такой экипировки. Это позволило бы государству отслеживать оборот изделий и предотвратить злоупотребления, не создавая при этом чрезмерных препятствий для граждан, заботящихся о своей безопасности.

Авторы инициативы также призывают сократить участие посредников в процессе продажи: сообщать регулирующим органам, если использованные бронежилеты перепродаются, - это необходимо, чтобы предотвратить нелегальную торговлю и распространение продукции с неясным происхождением.

Одновременно предлагается уточнить правовой статус этой экипировки: исключить бронежилеты и каски из перечня "военной продукции", но при этом сохранить строгий контроль над их экспортом и передачей за пределы Латвии.

Группа убеждена: подобные законодательные изменения повысят шансы граждан самостоятельно защитить себя и своих близких в чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой войны или терроризма. Инициатива может также снизить уровень теневой экономики, улучшить государственный контроль за оборотом защитной экипировки, а также открыть новые возможности для развития местного рынка, производителей и инновационного сектора.

В условиях кризиса и повышенной опасности граждане были бы лучше подготовлены, что в свою очередь укрепило бы общую систему национальной безопасности.

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