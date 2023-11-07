Поиски Анны Янсоне: несовпадение в предоставленных Bolt Drive и полицией данных

6 ноября Государственная полиция публично распространила просьбу отозваться водителей с записями с видеорегистраторов, которые 1 ноября с 11 до 15 часов ехали по автодороге Р101 между Лиепайским шоссе (А9), населенным пунктом Калькис, и Вентспилсским шоссе (А10), населенным пунктом Кудра.

После разговора мужа Анны Юриса со СМИ, и представители Bolt Drive незамедлительно отреагировали и опубликовали всю связанную информацию.

Юрис сообщил Госполиции о пропаже жены 1 ноября в 19 часов. Стражи порядка связались с компанией Bolt в 22:00, а еще примерно через час сообщили об исчезновении женщины публично.

Представители Bolt указали, что запрос от Госполиции в первый раз получили только 2 ноября в 3 часа.

Госполиция на вопросе о ходе расследования указала, что поисковые работы начались незамедлительно, и с Bolt и телефонным оператором Анны связались еще 1 ноября.

"В данный момент нет сомнений в работе полицейских и том, что уже с первой минуты получения вызова были начаты полноценные поисковые мероприятия в соответствии с ситуацией и обстоятельствами", - указала представитель полиции.

Bolt от публичных комментариев отказался, однако указал, что продолжает тесно сотрудничать со стражами порядка.

Жителей с записями с видеорегистраторов призывают связаться с Государственной полицией по номерам телефона 67086678 или 110, или же написав на электронную почту meklesana@riga.vp.gov.lv.