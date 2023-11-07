Министр: Резекненская дума не проявляет желания взять на себя ответственность за действия Барташевича

К такому выводу она пришла после того, как после приказа об отстранении Барташевича большинство депутатов городской думы "безответственно не пришло на заседание". По ее мнению, это свидетельствует о нигилизме и нежелании брать на себя ответственность, чтобы потом распустить весь состав думы.

"В настоящий момент именно депутаты Резекне должны нести ответственность за жителей, за предпринимателей, за выплату зарплат в муниципальных учреждениях, детских садах, школах, социальным работникам - всем, кто связан с самоуправлением. Вместо этого они безответственно не пришли на заседание с умышленной целью, чтобы мы потом были вынуждены пойти на роспуск думы", - заявила министр.

Она отметила, что пока установлена ответственность только мэра, а ответственность городской думы за доведение города до финансового кризиса в еще оценивает Государственный контроль. Первый промежуточный отчет может быть готов уже в этом году, полный - в следующем году, сказала Берзиня.

Как сообщалось, заседание Резекненской городской думы, назначенное на 2 ноября, было отменено, поскольку на него явились только шесть депутатов.

В соответствии с законом о самоуправлениях, на заседании вместо отстраненного Барташевича председательствовал его заместитель Алексей Стец ("Вместе за Латвию").

Стец зачитал краткое заявление по поводу отстранения Барташевича. Затем он отметил, что на заседание прибыли шесть из 13 депутатов, так что кворум отсутствует. Заседание было перенесено на пятницу, 10 ноября.