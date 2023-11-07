Режиссера Национального театра упрекают в использовании детей в спектакле со сценами насилия

26 октября в Латвийском национальном театре состоялась премьера трагикомедии режиссера Регнарса Вайварса Suņa ciema Nelaimes lācis. Постановка подверглась резкой критике, рассказывает Kas Jauns.
"Это будет путешествие на месте. Что происходит, когда "подставь другую щеку" встречается с "око за око, зуб за зуб". Речь идет о вечном искушении и искусителе. Помните, каждый искуситель видит себя жертвой. Прощение обиды - это сочувственное соучастие в преступлении. Есть ситуации, в которых жестокость более конструктивна и менее разрушительна, чем (бесконечная) любовь. Наша героиня Лилита уходит от Отца, чтобы доказать ему и самой себе, что она достойна, чтобы мир ее любил, поскольку благотворительность - это призвание ее жизни. По ту сторону границы она попадает в Деревню собак - заброшенную общину, где людей объединяет вера, но больше у них ничего нет. Лилита пытается делать добро, но каждое ее действие интерпретируется жителями деревни, и каждое ее доброе дело провоцирует их на зло. Она узнает, что такое ненависть, ревность, гнев, насилие, сексуальное насилие, плен. И все же Лилита убеждена, что должна быть та грань, за которой ее человеколюбие будет услышано. Добро, считает она, должно восторжествовать..." - говорится в описании спектакля.
В постановке участвуют Лаура Силиня, Улдис Анже, Майя Довейка, Мария Берзиня и другие. Также в ней играют молодые актеры Густс Албертс и Лукас Даниэлс Лайзанс, 11-летний сын актера Нормунда Лайзанса.
Спектакль посетила супруга экс-президента Латвии Лилита Затлере, а также финансист и кулинарный эксперт Илзе Аузере. Обе не скрыли возмущения от увиденного.
В беседе с Kas Jauns Затлере сказала: "С премьеры прошло уже несколько дней, а у меня до сих пор такое ощущение, будто меня толкнули в грязную лужу! (...) На мой взгляд - и, как я понимаю, большая часть зрителей с этим согласна, - спектакль перенасыщен сексуальными идеями, действиями и поступками. Поэтому меня беспокоит участие детей в спектакле".
Так же думает и многолетняя поклонница Латвийского национального театра Аузере: "Ничего ужаснее я в своей жизни не видела! (...) Спектакль нужно срочно изъять из репертуара!".
Вайварс о работе с детьми и о том, согласованы ли грубые тексты и сексуализированное поведение с родителями, говорит: "С родителями лично я не согласовывал, но думаю, что руководитель спектакля позаботилась об этом. Я позволяю мальчикам самовыражаться и дурачиться, но держу их в определенных рамках. Я говорю: "Если ты употребишь явно грубое слово, то только один раз! Во второй раз это уже получится специально".
Он продолжает: "Мне важно, чтобы актеры на сцене чувствовали себя свободно, и если они играют что-то крайне истеричное или что-то тяжелое, то я говорю - чем истеричнее и сильнее ты кричишь, тем легче ты должен это делать внутренне. Этому я стараюсь научить актеров всех возрастов, с которыми работаю, - тебя бразрывает, но не позволяй этому повлиять на тебя!".
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