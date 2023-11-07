Режиссера Национального театра упрекают в использовании детей в спектакле со сценами насилия

"Это будет путешествие на месте. Что происходит, когда "подставь другую щеку" встречается с "око за око, зуб за зуб". Речь идет о вечном искушении и искусителе. Помните, каждый искуситель видит себя жертвой. Прощение обиды - это сочувственное соучастие в преступлении. Есть ситуации, в которых жестокость более конструктивна и менее разрушительна, чем (бесконечная) любовь. Наша героиня Лилита уходит от Отца, чтобы доказать ему и самой себе, что она достойна, чтобы мир ее любил, поскольку благотворительность - это призвание ее жизни. По ту сторону границы она попадает в Деревню собак - заброшенную общину, где людей объединяет вера, но больше у них ничего нет. Лилита пытается делать добро, но каждое ее действие интерпретируется жителями деревни, и каждое ее доброе дело провоцирует их на зло. Она узнает, что такое ненависть, ревность, гнев, насилие, сексуальное насилие, плен. И все же Лилита убеждена, что должна быть та грань, за которой ее человеколюбие будет услышано. Добро, считает она, должно восторжествовать..." - говорится в описании спектакля.