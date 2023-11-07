НАТО приостанавливает свое участие в ДОВСЕ после выхода России

НАТО объявило, что те государства, которые подписали договор, приостанавливают свое участие в нем.

Большинство из 31 государств-членов НАТО подписали ДОВСЕ, который ограничивает размещение обычных тяжелых вооружений в Европе. Договор касается танков, БТР, тяжелой артиллерии, боевых самолетов и вертолетов. Соглашение было подписано в ноябре 1990 года, но было полностью ратифицировано лишь два года спустя.

В НАТО отметили, что ситуация, при которой страны-союзники соблюдают договор, а Россия нет, будет неприемлемой.

"Вследствие этого, государства-члены НАТО - участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву. Это решение полностью поддерживают все государства-члены НАТО", - говорится в заявлении.

Россия уже приостановила свое участие в ДОВСЕ в 2007 году и не участвовала в работе консультативной группы ДОВСЕ с 2015 года. Сегодня, 7 ноября, МИД России сообщил, что Москва завершила выход из соглашения.

В НАТО подчеркнули, что по-прежнему привержены стратегии "снижению военного риска и предотвращению недоразумений и конфликтов".

После начала нового полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Путин приказал военно-промышленным компаниям быстро ускорить производство тяжелого вооружения.

Как сообщалось, в начале года Москва также приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заключенном между Россией и США.