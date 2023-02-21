Россия приостанавливает участие в договоре о СНВ. Что это за соглашение?

По словам Путина, НАТО требует от России вернуться к договору об СНВ, включая допуск западных экспертов на российские объекты.

При этом США сами разрабатывают новые типы ядерных боеприпасов и Россия должна быть к этому готова, утверждает Путин.

"Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", - уверен президент России.

В таких условиях Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", - подчеркнул он.

Что такое договор о стратегических наступательных вооружениях?

Это договор между Россией и США, который регулирует стратегические (ядерные) наступательные вооружения стран.

Согласно договору число ядерных боезарядов, которые находятся на баллистических ракетах на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках не должно превышать 1550 единиц, а 700 межконтинентальных баллистических ракет и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор был подписан в 2010 году, когда президентами были Дмитрий Медведев и Барак Обама.

В 2021 году Владимир Путин продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.