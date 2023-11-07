KNAB подозревает мошенничество на 776 тыс. евро; прошли обыски в самоуправлении Валки

Уголовно-процессуальные действия были проведены по подозрению в возможном хищении не менее 776 тысяч евро.

27 февраля EPPO возбудило уголовное дело и передало его KNAB, как компетентному органу для досудебного расследования.

KNAB расследует возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях и мошенничество в крупном размере.

По имеющейся в распоряжении KNAB информации, два нынешних и один бывший чиновник самоуправления Валкского края, возможно, злоупотребляя своим служебным положением в корыстных целях, вместе с представителем компании совершили незаконные действия с целью незаконно получить финансирование из Европейского фонда регионального развития (ERAF) для реализации муниципального проекта, а также грант в размере 32 000 евро из государственного бюджета Латвии. Проект связан с созданием производственного корпуса и сопутствующей инфраструктуры.

Следователи подозревают, что соответствующая инфраструктура могла быть построена в интересах конкретной компании, нарушая условия реализации проекта.

В настоящее время право на защиту имеют четыре человека, участвующие в уголовном процессе. По данному уголовному делу ни один человек не был освобожден под залог.

Аналогичное дело было возбуждено в этом году по инициативе EPPO в отношении проекта по привлечению европейских денег в промышленной зоне Валмиеры.

Ранее сообщалось, что бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Об этом агентству LETA сообщили в KNAB.