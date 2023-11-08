Польские водители перекрыли три КПП на границе с Украиной. Чем они недовольны?

Поляки требуют, чтобы украинские водители снова ездили в ЕС только по разрешениям, чтобы были ужесточены правила для иностранных перевозчиков внутри Европы, а также чтобы в Польше нельзя было регистрировать компании, финансы которых находятся за пределами ЕС.

Кроме того, польские водители требуют, чтобы им разрешили выезжать из Украины в отдельной очереди в рамках электронных очередей для автомобилей с номерами ЕС. Они также просят создать отдельную очередь на границе для порожних грузовиков и предоставить им доступ к украинской системе грузоперевозок «Шлях».

Еще до начала блокады в министерстве инфраструктуры Украины заявили, что большинство требований не могут быть выполнены. По словам замглавы ведомства Сергея Деркача, требования польских дальнобойщиков «мягко говоря, не коррелируют с интересами наших перевозчиков».

Как развивался конфликт

Требование к украинским перевозчикам пересекать границу только по разрешениям будет означать возврат к старым правилам, на которые украинцы жаловались годами.

До войны, если украинский водитель ехал в Германию через Польшу, он должен был иметь два разрешения: транзитное польское и немецкое – в страну назначения.

Получить разрешение непросто: к компаниям-перевозчикам предъявляются жесткие требования (которые поляки теперь требуют сделать еще жестче).