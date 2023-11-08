В закон о местных референдумах внесут поправки

Это означает, что депутаты могут вносить в закон и другие предложения, и они уже прозвучали на заседании парламентской комиссии по делам госуправления и самоуправлений. Депутат Марис Спринджукс считает, что следует также пересмотреть круг вопросов, по которым можно предлагать проведение референдумов, так как сейчас он ограничен.

Закон о местных референдумах имеет долгую историю. Впервые он обсуждался в Сейме еще в 2013 году, когда его внес тогдашний министр охраны среды и регионального развития Эдмунд Спруджс, унаследовавший законопроект от своих предшественников. Однако в последующие годы парламент так и не смог договориться о принятии закона, и это удалось только 13-му Сейму в марте 2022 года.

Парламент постановил, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года, что было связано с необходимостью подготовки систем для проведения референдумов - Сейм должен был принять поправки к закону о регистре избирателей, чтобы его можно было использовать на местных референдумах.

Закон о местных референдумах предусматривает, что их можно проводить по вопросам стратегического развития самоуправлений и по решениям думы о строительстве новых публичных зданий и объектов, подлежащих процедуре оценки воздействия на окружающую среду.