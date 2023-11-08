В России задержан гражданин Латвии, который контрабандой пытался ввезти в ЕС 49 кг косметики

Когда российские таможенники на таможенном посту Куничина гора проверили автомобиль гражданина Латвии, они нашли в багажнике несколько сумок с косметической продукцией, которую водитель автомобиля не задекларировал, сообщила Псковская таможенная служба.

Мужчина утверждал, что 245 различных косметических продукта были предусмотрены в качестве подарков друзьям, работающим в салонах красоты. Однако российские таможенники ему не поверили.

Товары не были задекларированы, поэтому против гражданина Латвии был начат административный процесс. Товары были конфискованы и переданы на проверку.