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В России задержан гражданин Латвии, который контрабандой пытался ввезти в ЕС 49 кг косметики

rus.tvnet.lv
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Граница
Граница Фото: AP/Scanpix

Российские таможенники задержали гражданина Латвии, который через эстонский погранично-контрольный пункт Койдула хотел контрабандой ввезти в Евросоюз 49 килограммов косметики, сообщает эстонское региональное издание Louna-Eesti Postimees.

Когда российские таможенники на таможенном посту Куничина гора проверили автомобиль гражданина Латвии, они нашли в багажнике несколько сумок с косметической продукцией, которую водитель автомобиля не задекларировал, сообщила Псковская таможенная служба.

Мужчина утверждал, что 245 различных косметических продукта были предусмотрены в качестве подарков друзьям, работающим в салонах красоты. Однако российские таможенники ему не поверили.

Товары не были задекларированы, поэтому против гражданина Латвии был начат административный процесс. Товары были конфискованы и переданы на проверку.

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