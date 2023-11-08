Covid-19: растет количество пациентов в больницах, вакцинация практически не проводится

Если в октябре в неделю среднее число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах составляло 76 человек, то на предыдущей неделе было госпитализировано 213 пациентов, а на позапрошлой - 154. В это число входят пациенты, заразившиеся в больницах во время лечения других заболеваний. В последний раз такое количество пациентов с Covid-19 было в больницах в начале этого года - до марта, сообщает SPKC.

Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в больницах, не увеличивается - таких больных по-прежнему двое. Однако зарегистрировано семь случаев смерти больных с Covid-19 в возрасте 50 лет и старше, причем у трех пациентов Covid-19 был основным диагнозом.

На прошлой неделе в Латвии было лабораторно подтверждено 183 новых случая заболевания Covid-19, что на 45 случаев больше, чем на предыдущей неделе. За неделю было проведено 615 лабораторных исследований, что на 129 больше, чем неделей ранее. Доля положительных тестов составила 29,8%.

Результаты мониторинга также свидетельствуют о начале циркуляции вируса гриппа А.