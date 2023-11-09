Несколько случаев отравления в Хорватии; жителям советуют пить воду из-под крана

В среду, 8 ноября, власти Хорватии посоветовали людям пить только водопроводную воду после того, как было выявлено несколько случаев отравления после употребления бутилированных напитков.
Министр здравоохранения заявил, что несколько человек обратились за медицинской помощью "из-за отравлений, предположительно, вызванных химическими элементами". Большинство из них имеют легкие симптомы.
Органы здравоохранения потребовали убрать подозрительные продукты из магазинов, ресторанов и других мест торговли. Какие именно продукты были отозваны, они не уточнили, но
фотографии из магазинов, опубликованные в социальных сетях, показывают, что это продукция бренда Coca-Cola.
Позже представительство Coca-Cola в Хорватии заявило, что временно отзывает часть своей продукции, хотя внутреннее расследование не обнаружило никаких нарушений в производстве или в продукции.
"Изначально можно сказать, что два случая были напрямую связаны с употреблением определенных напитков, остальное выясняется", - сказал министр здравоохранения.
"Не стоит паниковать, но нужно быть осторожными", - предупредил министр.
Расследованием этих дел занимаются полиция и прокуратура. До выяснения ситуации власти Хорватии посоветовали пить водопроводную воду, заявив, что она безопасна.
Сообщения о возможном отравлении появились после того, как поступила информация о госпитализации мужчины, который выпил газированный напиток из бутылки в кафе. Второй случай был связан со студентом, которому стало плохо после употребления газировки. Оба инцидента были связаны с напитками Coca-Cola. Мужчина якобы выпил напиток Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate из стеклянной бутылки, а студент в Загребе якобы выпил Coca-Cola из пластиковой бутылки, которую он взял из торгового автомата на своем факультете.
Еще один подобный случай был зарегистрирован в мае.
Во вторник, 7 ноября, в больнице сообщили, что мужчине оказали помощь в связи с химическими повреждениями пищевода.
"Возможно, это какие-то едкие вещества, и нам нужно выяснить, были ли добавлены в напиток какие-либо элементы", - сказал глава Хорватского института общественного здравоохранения.
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