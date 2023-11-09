Несколько случаев отравления в Хорватии; жителям советуют пить воду из-под крана

Министр здравоохранения заявил, что несколько человек обратились за медицинской помощью "из-за отравлений, предположительно, вызванных химическими элементами". Большинство из них имеют легкие симптомы.

Органы здравоохранения потребовали убрать подозрительные продукты из магазинов, ресторанов и других мест торговли. Какие именно продукты были отозваны, они не уточнили, но

фотографии из магазинов, опубликованные в социальных сетях, показывают, что это продукция бренда Coca-Cola.

Позже представительство Coca-Cola в Хорватии заявило, что временно отзывает часть своей продукции, хотя внутреннее расследование не обнаружило никаких нарушений в производстве или в продукции.

"Изначально можно сказать, что два случая были напрямую связаны с употреблением определенных напитков, остальное выясняется", - сказал министр здравоохранения.

"Не стоит паниковать, но нужно быть осторожными", - предупредил министр.

Расследованием этих дел занимаются полиция и прокуратура. До выяснения ситуации власти Хорватии посоветовали пить водопроводную воду, заявив, что она безопасна.

Сообщения о возможном отравлении появились после того, как поступила информация о госпитализации мужчины, который выпил газированный напиток из бутылки в кафе. Второй случай был связан со студентом, которому стало плохо после употребления газировки. Оба инцидента были связаны с напитками Coca-Cola. Мужчина якобы выпил напиток Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate из стеклянной бутылки, а студент в Загребе якобы выпил Coca-Cola из пластиковой бутылки, которую он взял из торгового автомата на своем факультете.

Еще один подобный случай был зарегистрирован в мае.

Во вторник, 7 ноября, в больнице сообщили, что мужчине оказали помощь в связи с химическими повреждениями пищевода.

"Возможно, это какие-то едкие вещества, и нам нужно выяснить, были ли добавлены в напиток какие-либо элементы", - сказал глава Хорватского института общественного здравоохранения.