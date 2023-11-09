Латвия официально выдвинет свою кандидатуру в Совет безопасности ООН

Мероприятие в связи с официальным выдвижением кандидатуры Латвии на непостоянное членство в Совете безопасности ООН состоится в 18:00 часов по нью-йоркскому времени. В нем примет участие президент Эдгар Ринкевич.

В своем обращении к представителям стран ООН президент отметит приоритеты Латвии в Совете безопасности: законность и демократия, содействие правам и возможностям женщин, решения для безопасности, устойчивости и развития.

Членство Латвии в Совете безопасности ООН обеспечит возможность защищать основанную на правосудии международную систему и демократические ценности, помогать аналогично мыслящим странам, а также акцентировать внимание на вопросах, актуальных для безопасности региона Латвии и стран Балтии.

Помимо участия в открытии публичной кампании по выдвижению кандидатуры Латвии, у Ринкевича запланирована встреча с заместителем генерального секретаря ООН по правам человека.

Латвия никогда не была членом Совета безопасности ООН. В 2011 году правительство приняло решение о выдвижении ее кандидатуры в совет на непостоянное членство в 2026-2027 годах.

Членство Латвии в Совете безопасности ООН является одной из долгосрочных целей внешней политики. Избрание в совет состоится в июне 2025 года в Нью-Йорке, и для того, чтобы Латвия была избрана, необходимо заручиться поддержкой двух третей стран-членов ООН, отметили в Министерстве иностранных дел.