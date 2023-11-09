Вопрос безопасности: Эстония разрабатывает уникальное решение, которого нет в других странах

Мурд уточнила, что решение должно быть готовым к лету 2025 года. "Оповещение на предпочтительном языке требует сотрудничества между несколькими сторонами и нового технического решения. Совместно с операторами и каждым жителем Эстонии мы надеемся, что в течение последующих полутора лет мы сможем гарантировать, что все пользователи эстонских SIM-карт смогли бы получать сообщения об опасности на языке их предпочтения на самых распостраненных языках в Эстонии", – сказала вице-канцлер.

ЕС поддержал введение такого эстонского решения суммой в 508 250 евро. Проект будет запущен 1 декабря 2023 года и продлится 18 месяцев. Решение базируется на способности мобильных операторов отсортировать клиентов по языку. Подобного решения тревожного оповещения нет в настоящий момент нигде. В других странах передача коротких сообщений на языке предпочтения работает при персональной регистрации на платформах тревожного оповещения. В таких случаях сообщения не передаются всем абонентам, находящимся в зоне потенциальной опасности, а только зарегистрированным. Передача тревожных сообщений на выбранном языке в мире была лишь доступна при сетевом решении cell-broadcast, но не SMS-ом.

Начиная с 19 января 2023 года в Эстонии стало возможно в случаях, представляющих опасность жизни, здоровью и государственной безопасности, высылать людям сообщения EE-ALARM на их мобильные телефоны. Текст тревожных сообщений согласно месту жительства до сих пор был одинаковым для абонентов с аналогичным кодом направления, согласно региону на одном или нескольких языках (эстонском, русском, английском, украинском).

Одним из основных выводов проведенного в прошлом году исследования тревожного оповещения был таким, что использование нескольких языков в одном сообщении делает его длинным, поэтому время на понимание содержания сообщения уходило много. Также проблематичным оказалось использование букв и символов не латинского алфавита, что увеличивает количество сообщений.