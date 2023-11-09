Путин предлагает Казахстану АЭС и "более тесную интеграцию"

Россия рассчитывает на дружбу с Казахстаном и "партнерство на основе интеграции". Кроме того, Россия готова построить первую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин за день до своего визита в Астану.
В четверг, 9 ноября, Путин встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, пытаясь убедить его в необходимости сотрудничать с Россией в то время, когда она находится под западными санкциями.
Во время выступления российский президент снова не смог правильно произнести отчество Токаева. Путин и Токаев подключились по видеосвязи к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае, сообщаает "Медуза".
Напомним, что после начала войны в Украине Токаев отказался признать аннексию оккупированных Россией украинских регионов. Более того, он открыто раскритиковал российских пропагандистов, а также пошел на сближение с Евросоюзом и НАТО, согласился обмениваться разведданными с Турцией, а также начал поставки нефти в Германию.
В конце октября Токаев договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поставках обогащенного урана на французскую АЭС, а также пообещал увеличить экспорт нефти и развивать торговый коридор между Китаем и Евросоюзом в обход России.
Несмотря на это, президент России заявил, что "партнерство между Россией и Казахстаном имеет особое привилегированное положение".
"Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В республике работает около шести тысяч компаний, в которых участвует Россия, а общий объем инвестиций составляет около 17 миллиардов долларов", - сказал Путин. Поэтому российский президент считает, что Казахстану нужно задуматься о более тесном сотрудничестве с Россией на основе интеграции.
"Известно, что правительство Казахстана рассматривает возможность строительства АЭС на своей территории. Если решение по этому проекту будет принято, российская госкомпания "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий. Атомная электростанция даст огромный толчок экономическому развитию Казахстана", - сказал Путин.
"Росатом" предлагает Казахстану построить АЭС с двумя реакторами. Министерство энергетики Казахстана оценило этот проект в 11 миллиардов долларов. Однако Казахстану не придется платить эту сумму - компания "Росатом" взяла на себя обязательство покрыть все расходы за счет собственных средств, сообщил в октябре глава компании "Казахстанские АЭС". По его словам, рассматривается схема, согласно которой поставщик ("Росатом") строит, управляет и эксплуатирует АЭС.
Визит Путина в Казахстан состоялся через несколько недель после визита в Астану канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Макрона.
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