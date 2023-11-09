Путин предлагает Казахстану АЭС и "более тесную интеграцию"

В четверг, 9 ноября, Путин встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, пытаясь убедить его в необходимости сотрудничать с Россией в то время, когда она находится под западными санкциями.

Во время выступления российский президент снова не смог правильно произнести отчество Токаева. Путин и Токаев подключились по видеосвязи к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае, сообщаает "Медуза".

Напомним, что после начала войны в Украине Токаев отказался признать аннексию оккупированных Россией украинских регионов. Более того, он открыто раскритиковал российских пропагандистов, а также пошел на сближение с Евросоюзом и НАТО, согласился обмениваться разведданными с Турцией, а также начал поставки нефти в Германию.

В конце октября Токаев договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поставках обогащенного урана на французскую АЭС, а также пообещал увеличить экспорт нефти и развивать торговый коридор между Китаем и Евросоюзом в обход России.