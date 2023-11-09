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Объявлен в розыск солдат-доброволец; он совершил аварию в алкогольном опьянении

rus.tvnet.lv
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Фото: Shutterstock

Государственная полиция объявила розыск латвийского военнослужащего-добровольца, который защищал Украину. Солдата подозревают в совершении трагического ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Салдусском крае.

5 ноября 2022 года в Салдусской волости произошло столкновение автомобилей BMW и Renault, в результате которого погиб водитель Renault, сообщили агентству LETA в Курземском региональном управлении Госполиции. 

Водитель и пассажир BMW с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Установлено, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Анализ крови показал, что концентрация алкоголя в крови водителя превышала два промилле.

Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту, ведется расследование. Мужчине присвоен статус подозреваемого, он разыскивается в Латвии, однако в международном розыске он не числится, сообщили агентству LETA в полиции.

В программе Латвийского телевидения 4. studija недавно сообщалось, что авария произошла по вине латвийского солдата-добровольца, вернувшегося в Латвию из Украины в ноябре прошлого года.

В программе было сказано, что после лечения в больнице он вернулся в Украину. Полиция заверила агентство LETA, что официальной информации о его нахождении в Украине нет.

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