"Не верила, что такое возможно!": Мадара Репше-Штерна попала в незавидную ситуацию

Я человек и борюсь за жизнь и возможность еще чувствовать ее.

И да, наивность и доверчивость к людям всегда меня ломали. В любом случае я не могу и никогда в жизни не смогу лгать. Ни за что! Я всегда буду честной, искренней до глубины души и настоящей, открытой. Я буду отстаивать истинные ценности в жизни и верить в чудеса, добро и все остальное, с каким бы злом и жестокостью мне ни пришлось столкнуться, ведь я знаю в жизни очень много добрых и сердечных людей. Делайте добро, от души! В жизни нет ничего важнее. Нет. Добро порождает добро!

Теперь я буду до последнего бороться за физическое и на те небольшие душевные силы, которые у меня остались. Жизнь бьет по полной программе и не останавливается.

Я знаю, что у каждого из нас бывают трудности, держитесь все! У каждого своя карма, но, пожалуйста, любите и творите добро. Мир будет существовать, пока есть добро, а добро всегда, всегда побеждает зло!" - заключила Репше-Штерна.

Как известно, Мадара - фотограф, дочь экс-премьер-министра Эйнара Репше - неустанно борется за свое здоровье. Некоторое время назад обнаружилось, что она страдает врожденным дефектом части системы органов пищеварения, то есть кишечника, и теперь время от времени ей приходится выезжать на лечение за пределы Латвии.

Год назад Мадара обнаружила, что дорогие лекарства не особо помогают и, к сожалению, необходимы как минимум в десять раз более дорогие лекарства и методы лечения.

Мадару сопровождает ее муж Армандс Штернс. Весной 2022 года молодые обвенчались.