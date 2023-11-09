"Не верила, что такое возможно!": Мадара Репше-Штерна попала в незавидную ситуацию

Фотограф Мадара Репше-Штерна предупреждает свою семью, родственников, друзей и подписчиков в социальных сетях о том, что ее электронная почта была взломана и личная информация может быть раскрыта.
Репше-Штерна опубликовала сообщение и предупреждение в Instagram: "Дорогие друзья, родственники или знакомые и подписчики, которые, возможно, пытались связаться со мной, написав на этот адрес электронной почты - madararepse@gmail.com! Он был взломан почти два месяца назад! Целенаправленно... Я вообще не верила, что такое возможно, и до сих пор не верю. Мне поступают угрозы, и теперь "картина" ясна ввиду всех жизненных событий... Теперь буду ждать очень оперативных действий Государственной полиции и Государственной инспекции данных, потому что этот "человек" - это что-то. Поэтому, если кто-то от меня что-то получил или получит, то это не я!".
Мадара готова и к худшему сценарию: "Я считаю, что дело зайдет так далеко, что скоро все станет достоянием общественности - любая конфиденциальная информация - здоровье, личные дела, работа, больницы, общение с близкими, друзьями, контакты, финансы, контракты, что угодно... Потому что эта электронная почта у меня уже как минимум 15 лет".
"Угрозы, жестокость, то, через что приходится проходить и получать, - все это есть, но... Самое главное, что это моя жизнь, и я не стыжусь абсолютно ничего! Я всю свою жизнь прожила с чистой совестью, я несу ответственность за каждое свое решение, слово и поступок.
Я человек и борюсь за жизнь и возможность еще чувствовать ее.
И да, наивность и доверчивость к людям всегда меня ломали. В любом случае я не могу и никогда в жизни не смогу лгать. Ни за что! Я всегда буду честной, искренней до глубины души и настоящей, открытой. Я буду отстаивать истинные ценности в жизни и верить в чудеса, добро и все остальное, с каким бы злом и жестокостью мне ни пришлось столкнуться, ведь я знаю в жизни очень много добрых и сердечных людей. Делайте добро, от души! В жизни нет ничего важнее. Нет. Добро порождает добро!
Теперь я буду до последнего бороться за физическое и на те небольшие душевные силы, которые у меня остались. Жизнь бьет по полной программе и не останавливается.
Я знаю, что у каждого из нас бывают трудности, держитесь все! У каждого своя карма, но, пожалуйста, любите и творите добро. Мир будет существовать, пока есть добро, а добро всегда, всегда побеждает зло!" - заключила Репше-Штерна.
Как известно, Мадара - фотограф, дочь экс-премьер-министра Эйнара Репше - неустанно борется за свое здоровье. Некоторое время назад обнаружилось, что она страдает врожденным дефектом части системы органов пищеварения, то есть кишечника, и теперь время от времени ей приходится выезжать на лечение за пределы Латвии.
Год назад Мадара обнаружила, что дорогие лекарства не особо помогают и, к сожалению, необходимы как минимум в десять раз более дорогие лекарства и методы лечения.
Мадару сопровождает ее муж Армандс Штернс. Весной 2022 года молодые обвенчались.
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