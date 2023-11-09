С 10 ноября начнется сбор подписей за проведение референдума о роспуске Сейма

Первое заседание Сейма нынешнего созыва состоялось 1 ноября 2022 года. Согласно закону, референдум о роспуске парламента нельзя инициировать ранее, чем через год после начала его работы.

Уже 1 ноября заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подали партии "Латвия на первом месте", "За стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое согласие".

Как сообщил представитель ЦИК Андрей Вайварс, избирательная комиссия приняла решение объединить заявки всех партий и провести единый сбор подписей за роспуск Сейма, который начнется 10 ноября и будет продолжаться в течение одного года.

Для проведения референдум под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии.

Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.