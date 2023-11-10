Начинается сбор подписей за референдум о роспуске Сейма

Сбор подписей спустя год после начала работы 14-го Сейма начнется по инициативе восьми политических партий.

Первое заседание Сейма нынешнего созыва состоялось 1 ноября 2022 года. Согласно закону, референдум о роспуске парламента нельзя инициировать ранее, чем через год после начала его работы.

1 ноября заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "Стабильности!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое согласие".

Сбор подписей за роспуск Сейма продлится один год. Для проведения референдума под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии.

Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.